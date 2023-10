225 000 - Guillaume Vatan - critique de la pièce

Résumé : Chaque année 225 000 femmes déclarent subir des violences conjugales. Scènes absurdes, tristes, violentes et indispensables à raconter. Chaque année en France, Julie, Joséphine, Ania, Esther, Amélie, Odette, Léa, Magalie, Kathy, Chloé, Déborah, Nicole, Dorothée, Alice, Marina, Marie, Sabrina, Florence, Manon, Françoise, Pierrette, Christiane… décident au péril de leur vie de raconter ce moment où l’amour devient emprise.

Critique : En 2015, Nicole Sigal, l’auteure, s’immerge au cœur d’un centre d’accueil de femmes victimes de violences conjugales et s’inspire de leurs témoignages pour rendre compte, entre emprise et violence, de l’enfer vécu par toutes celles qui se retrouvent en prison, sans que personne n’en sache rien, à l’intérieur même de leur foyer. Le cinéma, la télévision ont déjà exploré le sujet mais la force de cette pièce est de s’intéresser à toutes les formes de tortures, physiques ou morales, dans toutes les couches sociales.

Copyright Guillaume Vatan

L’une découvre, à la lecture d’un devoir rédigé par sa fille, comment l’insécurité distillée par la brutalité quotidienne de son mari, s’immisce dans le moindre interstice de la maison ; l’autre, humiliée par un petit ami plus âgé qu’elle, se coupe inexorablement du monde adolescent qui est le sien. Alors que l’heure de la séparation a sonné et qu’il convient de tout partager en deux, un homme, rendu fou par l’inacceptation et la douleur d’être quitté, va jusqu’à couper l’enfant en deux. Un peu plus tard, le gynécologue célèbre pour venir en aide aux couples en mal d’enfant, profite de la détresse de ses patientes pour les violer. Et les exemples se multiplient au gré des épisodes qui se superposent pour retracer des événements tous différents mais dont la finalité est toujours la même : isoler, contrôler, apeurer, tétaniser. Bien plus, le texte s’attache à décrypter le machiavélisme du prédateur. L’homme se montre d’abord tendre pour mieux attirer sa proie et l’enserrer irrémédiablement dans ses griffes.

Dans un décor épuré, la mise en scène restitue ces écarts de climats, passant en un instant de la douceur à la barbarie, du bien-être à l’enfermement, de l’apparente sollicitude au machisme le plus exacerbé. Une peinture brute teintée d’une pointe d’humour caustique qui renforce le réalisme de ces situations insupportables, tandis que s’égrènent, au fil des scènes, les prénoms, âges et châtiments de celles qui sont tombées sous les coups de leurs bourreaux.

Copyright Guillaume Vatan

Interprétant tour à tour plusieurs personnages, du policier à l’écoute au tyran décomplexé, de la fillette innocente à l’épouse humiliée, les comédiens frappent où il faut et comme il faut, avec une force de conviction qui ne se dément jamais. L’interprétation de Magali Bros capte particulièrement l’attention. Sa tirade finale, criante de vérité, vous tord le cœur et s’imprime dans votre esprit pour longtemps.

Une pièce qui, sans manichéisme, ouvre le débat sur un sujet de société aussi puissant qu’accablant.