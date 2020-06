Le réalisateur américain Joel Schumacher est mort

Le réalisateur et producteur de films Joel Schumacher s’est éteint à l’âge de 80 ans des suites d’un cancer, lundi 22 juin 2020, à New York, sa ville natale. Il avait dirigé, entre autres succès, deux "Batman".

News : Joel Schumacher a été bien plus qu’un réalisateur prolifique avec de nombreux succès au box-office. N’oublions pas également qu’il a été producteur, scénariste, costumier, et acteur. Il n’a aussi jamais caché son homosexualité, avec un militantisme affirmé. Son agent s’est adressé à la presse via un communiqué à la teneur suivante, en ce triste lundi 22 juin 2020 : Joel Schumacher "s’est éteint paisiblement" et "ses amis et collaborateurs se souviendront de lui avec tendresse". Il laissera une trace certaine dans l’histoire du cinéma. Revenons sur quelques succès notables de sa carrière.

Joel Schumacher s’installe à Los Angeles, pour percer à Hollywood. Il esquisse ses premiers pas de réalisateur dès le début des années 1980. Parmi ses films les plus marquants, retenons : L’expérience interdite, Chute libre, Le Client, Batman Forever, Le Droit de tuer ?, 8 millimètres, Bad Company, Phone Game, Veronica Guerin, Le Fantôme de l’Opéra. Les années 1980 sont celles de la révélation, et les années 1990 celles de la consécration. Les années 2000 marquent un tournant et sont plus ternes, les années 2010 résonnent comme une fin de règne pour le réalisateurr.

Il rencontre un succès indéniable durant les années 1990 où il fait tourner les plus grands :

Michael Douglas est inoubliable dans Chute Libre (1993).

Val Kilmer et George Clooney endosseront le costume de Batman sous sa direction (le premier dans Batman Forever en 1995 et le second dans Batman et Robin, en 1997).

Colin Farrell est choisi pour Phone Game (2002).