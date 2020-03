A la recherche d’Alice Love - Liane Moriarty - critique

Résumé : Alice Love, après une chute lors de son cours de step, se réveille en ayant occulté dix ans de sa vie. Non, elle n’a plus trente ans mais s’apprête à fêter son entrée dans la quarantaine, elle n’est pas enceinte mais a trois enfants, et n’est plus amoureuse mais s’apprête à divorcer. En quête de son passé et de réponses à ses questions, Alice pourrait bien découvrir que ce qu’elle a laissé derrière elle était bien ce qui, au final, la définissait...

Critique : Liane Moriarty invente de nouveaux personnages et une nouvelle intrigue, toujours à Sydney, non loin de l’océan. La douceur de vivre australienne est perceptible dans ses livres, comme une sorte de brise qui soufflerait doucement pour emporter le lecteur ailleurs, lui faire oublier son quotidien. Ce roman tient ses promesses. En nous plongeant dans un livre de cette auteure, ce n’est pas vers le style ou même vers l’originalité que nous choisissons de nous tourner. L’idée est de passer un bon moment, hors de la réalité et de la dureté des images dont on nous abreuve.

Alice Love a perdu la mémoire, elle a oublié dix ans de sa vie, pense être enceinte, rondelette et follement amoureuse, alors qu’en réalité elle a trois enfants, fait du sport toutes les semaines et s’apprête à divorcer. Ses amies ne sont plus les mêmes qu’en 1998, elle s’est éloignée de sa sœur, sa mère s’est remariée. Rien n’est pareil mais rien n’a changé – à part elle. À la recherche d’Alice Love (ou What Alice Forgot en anglais) est aussi une réflexion sur le temps qui passe et qui bouleverse les existences et les êtres. Au fond, tout cela n’est qu’une histoire de choix de parcours, de renoncements et d’étapes franchies d’une certaine façon. En une décennie, une vie peut prendre un tournant totalement différent, mais, finalement, le premier à l’origine de ces changements est la personne qui vit cette existence. Alice, en redevenant la jeune femme qu’elle était, avant de se transformer en une mère débordée et ensevelie sous des préoccupations dont elle n’avait aucune idée dix ans plus tôt, pourrait bien se donner un autre destin.

Pas de construction à suspense cette fois, mais Liane Moriarty n’abandonne pas toutes les caractéristiques de sa plume : une fois encore, plusieurs points de vue sont donnés via des biais différents (blog, journal et narration classique).

Sans être un chef-d’œuvre, ce roman permet de s’évader quelques instants, tout en croyant à la fiction qui nous est donnée à lire : la feel-good story n’est pas très loin, mais l‘auteure réussit son numéro d’équilibriste et évite habilement de tomber dans la niaiserie des lectures de gare.