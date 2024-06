Un p’tit truc en plus - Artus - critique

Résumé : Pour échapper à la police, un fils et son père en cavale sont contraints de trouver refuge dans une colonie de vacances pour jeunes adultes en situation de handicap, se faisant passer pour un pensionnaire et son éducateur spécialisé. Le début des emmerdes et d’une formidable expérience humaine qui va les changer à jamais.

Critique : On devrait se souvenir longtemps que garer sa voiture sur une place pour handicapé enlève des droits à celles et ceux qui en ont besoin. Présentement, cela entraîne des complexités incroyables pour nos deux braqueurs de bijouterie. Les deux malfrats sont père et fils, et se retrouvent malgré eux au cœur d’un séjour pour adultes en situation de handicap, le plus jeune étant contraint de jouer au déficient intellectuel afin de ne pas éveiller les soupçons. Mais nos adultes ont l’œil et trahissent très vite celui qui se fait appeler Sylvain.

Un p’tit truc en plus est un film aussi drôle qu’attachant. C’est un récit qui va au cœur des personnes, grâce à un mélange d’innocence, d’humanité et de rires. Artus réussit ainsi à écrire une comédie populaire, au sens noble du terme, qui parvient à faire rencontrer des gens ordinaires avec des personnes, souvent recluses dans leurs institutions, et mal connues du grand public. En ce sens, le long-métrage se veut vertueux, jouant avec les bons sentiments de ses personnages et des spectateurs. Le comique de répétition fonctionne à merveille, avec parfois quelques incises émotionnelles qui élèvent le récit.

Un p’tit truc en plus est un film modeste, naturel et bourré d’humanité. On est bien loin des drames à la française dont les critiques se délectent. Artus vise droit le sens commun, avec un risque certain de la caricature et de la démagogie. En réalité, le film est sauvé grâce à l’interprétation touchante des comédiens handicapés qui révèlent les complexités de la déficience intellectuelle, de ce que nous nommons aujourd’hui les troubles de l’attention avec ou sans hyperactivité, les troubles autistiques ou encore le traumatisme crânien. On perçoit à travers la palette assez ouverte des différentes formes de handicap psychique, cognitif ou intellectuel, combien ces personnes ne bénéficient pas encore d’une véritable inclusion, en dépit des efforts importants que l’État accomplit en la matière depuis sept ans.

Un p’tit truc en plus invite le spectateur à changer son regard sur la différence, et à trouver en lui-même des opportunités à sa propre étrangeté. C’est tout l’enjeu des personnages de Sylvain / Paulo interprété par le réalisateur lui-même, et celui de Marc, joué par Marc Riso, qui flirtent habilement sur le fil de l’anormalité et de la normalité. Clovis Cornillac interprète un père ravagé par la colère, qui finit par s’attacher à un jeune autiste et se révèle à travers les comportements de ce jeune.

Un p’tit truc en plus s’invite comme un film nécessaire au bénéfice des politiques en faveur de l’inclusion des personnes en situation de handicap. À cette opportunité politique, s’ajoute l’intérêt évident de rassembler les spectateurs en masse devant une histoire qui génère immédiatement le sentiment d’appartenance collective. Dans notre époque troublée, aucun film populaire n’est de trop sur les écrans français pour réunir les spectateurs autour de valeurs sociales louables et généreuses.

La comédie échappe au grotesque et aux stéréotypes. Voilà un film joyeux, sans prétention, qui attire à juste titre les foules autour de jolis sentiments, de clins d’œil bienveillants, et d’un immense goût pour l’humanité vulnérable.