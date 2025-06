Dragons - Dean DeBlois - critique

Résumé : Sur l’île escarpée de Beurk, où depuis des générations Vikings et dragons s’affrontent sans merci, Harold fait figure d’exception. Effacé, écrasé par la stature de son père, le chef de la tribu, Stoïk, ce jeune rêveur défie des siècles de tradition en se liant d’amitié avec un dragon nommé Krokmou. Leur lien improbable va révéler la vraie nature des dragons et remettre en question les fondements mêmes de la société viking...

Critique : Tout le monde a en tête le dessin animé et ses multiples suites qui mettaient en scène un adolescent et un dragon réputé très dangereux. Le film reprend en totalité l’histoire originale, elle-même d’ailleurs issue d’une série de romans pour la jeunesse de Cressida Cowell. Il y a dans ce récit d’aventures du Harry Potter, dans un univers féérique et baroque, habité par des Vikings qui luttent contre les dragons, depuis leur village de Beurke. Car, comme dit le narrateur en début de long-métrage, là où nous souffrons de la présence des moustiques ou des rats, les gens de Beurke sont envahis par des lézards ailés qui leur arrachent les moutons et mettent le feu à leurs habitations.

Il souffle dans cette aventure ailée un esprit de nostalgie pour toutes celles et tous ceux qui ont fréquenté enfants les salles de cinéma où ils ont visionné le film d’animation. Le projet de Dean DeBlois est risqué, autant qu’il l’a été récemment pour Le Roi Lion remis en scène pour le cinéma. Certes, les images de synthèse constituent la matière première de cette fiction rythmée, mais avec un tel soin qu’on a l’impression de se retrouver dans des décors véritables et face à des animaux fantastiques réels. Le vent balaie les cheveux des jeunes héros quand ils traversent le ciel sur le dos du dragon, et le feu dévore réellement les maisons et les bateaux des Vikings sédentarisés.

Les clins d’œil au handicap, au droit à la différence, à la revendication du vivre-ensemble sont bienvenus dans une histoire qui n’échappe pas à l’aveuglement pour le pouvoir des puissants. Le ton résolument guerrier de ce récit se drape de valeurs humanistes et sensibles, au bénéfice de la solidarité, du collectif, et de la justice. L’amour s’invite aussi avec beaucoup de tendresse dans les deux personnages principaux, Stoïk et Astrid. Et puis, il y a ce dragon, moins animal que profondément humain, avec lequel le garçon tisse une relation d’amitié, pétrie d’intelligence. Comme quoi, ces dinosaures volants ont moins à voir avec les reptiles au sang froid que des mammifères communicatifs et attachants.

Alors, évidemment, le film est truffé de stéréotypes. La mise en scène convoque des réflexes initiatiques avec cette sorte d’école de chasse de dragons, qui préfigure à la nomination du prochain chef de village. Drôle de constats d’ailleurs que cette démocratie qui ne repose pas sur le vote, mais la mise au pouvoir d’un être reconnu pour ses exploits guerriers. Le père de Stoïk revêt des airs napoléoniens, avec son casque de fer sur la tête, sa grosse voix, son manque d’écoute, et son goût barbare pour la tuerie. Mais on le sait d’avance, la raison et l’intelligence vont gagner sur sa posture tonitruante et radicale.

Dragons est très beau d’un point de vue visuel. Les vues sur les montagnes, les rochers ou la mer rappellent la beauté du triptyque Le Seigneur des Anneaux. La musique, omniprésente comme toujours dans ce genre de film, rajoute à l’intérêt esthétique d’un long métrage qui n’avait rien à gagner en remplaçant le dessin animé original. Le spectateur est emporté dans un souffle d’images, de sons, tout à fait spectaculaire et grandiloquent. Comme dirait l’autre, on en a pour son argent. Le film est une invitation explicite à quitter son écran de télévision pour se laisser emporter dans ce flot de lumière et d’aventures ailées.

Dragons est tout simplement réussi. La vraisemblance du propos est majorée par des acteurs tout à fait convaincus et convaincants de la portée des images. On est d’ailleurs surpris à quel point le travail de sélection des comédiens a été opéré dans le respect du dessin animé original, tant ils sont proches physiquement. Voilà une aventure pensée pour l’été, et qui remplira les salles de cinéma avec la facilité d’un crachat de feu du dragon.