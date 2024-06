Adieu coach – Boris Guilloteau, Joachim Guilloteau - la chronique BD

Résumé : {Adieu coach} commence le dimanche 15 mars 1998. L’équipe de rugby URV a un match. Sermonné par l’entraîneur Marius, tous les joueurs se préparent. Vingt ans après, Marius continue les mêmes sermons pour motiver ses troupes. Mais pendant le match, son cœur lâche. Marius s’écroule sur le banc de touche. À son incinération, Louis et Paulo, des anciens du club, sont présents. Ils retrouvent Charly, vieux compagnon de mêlée, sur le parking. Ils ne sont que trois à être venus. Alors qu’ils se rendent dans le stade de Voissy, ils découvrent qu’un nouveau super marché Interchampion va être construit à la place de leur club. Les anciens de l’URV n’ont pas l’intention de laisser leur club disparaître...

Critique : L’enjeu est vite posé. Et après le temps de flottement due à la surprise de la triste nouvelle de l’Interchampion, les trois amis se mettent en marche pour trouver des solutions. Mais si le combat semble perdu d’avance, il va encore se compliquer avec leurs problèmes personnels. Les années ont passé et chacun a des soucis. Charly le coureur qui doit faire face à ses responsabilités de père, Paulo dont la femme refuse qu’il replonge dans le rugby et Louis dont l’épouse est partie avec les enfants. Mais les femmes ne sont pas bornées au rôle d’épouses dans l’histoire, heureusement. Car l’espoir du club, c’est son équipe féminine, un groupe de filles qui aiment le sport, et pour qui le rugby est le dernier moyen de trouver ce qu’elles n’ont pas dans leur cité. Marius étant décédé, il va bien falloir trouver comment coacher cette équipe et ses personnalités diverses pour attirer le public au stade de Voissy.

Un beau récit sur l’amour du rugby et au-delà, sur la complicité et la fraternité que crée le sport d’équipe. Aussi une belle aventure pour sauver le stade. Le récit, jouant sur les ressorts de la comédie, nous laisse rapidement penser que le but va être atteint mais la question est de savoir comment va s’y prendre notre trio de choc. Ce qui manque peut-être à cette BD, c’est l’évolution des personnages, ils ne changent pas énormément, leur combat les renforce dans leur positions. Charly évolue et parvient à prendre de meilleures décisions pour sa famille mais les autres changent peu. Les enfants favorisent les rebondissements par leurs décisions plus que les adultes. C’est finalement ce qu’il nous manque dans le happy end final, une prise de conscience individuelle tandis que l’évolution collective est bien là.

© Boris Guilloteau, Joachim Guilloteau / Grand Angle

Joachim Guilloteau opte pour un dessin semi-réaliste et prend une direction drastique au niveau des couleurs. L’histoire est en noir et bleu, avec des pointes de jaune ou de rouge. L’urne rouge des cendres de Marius, le panneau jaune annonçant la construction de l’Interchampion, autant d’éléments ponctuels mais qui marquent le regard. Ces deux couleurs interviennent aussi dans des aplats de fond, pour renforcer les émotions des personnages. Un travail graphique très intéressant qui n’empêche nullement de plonger dans cet univers sportif. Les ombres sont tracées avec des aplats de noir, mais aussi avec une trame à base de gros points grisés. La nuit, le noir reprend ses droits pour accentuer l’obscurité.

La mise en scène joue sur différents effets, que l’utilisation particulière des couleurs permet de renforcer. Les cases où les personnages restent statiques à un détail près, comme le téléphone sorti, unique objet jaune, fonctionne à merveille, mêlant le travail graphique avec les émotions des personnages. Les perspectives en contre-plongée permettent parfois de voir le groupe dans son ensemble, et créent aussi des parallèles amusant entre différentes scènes. L’emploi des lignes d’énergie, façon manga, pour faire ressortir les tensions, apporte aussi une énergie discrète à la narration.

Adieu Coach est une comédie sportive, le combat de trois amis pour sauver leur club, avec problèmes personnels et obstacles à affronter. Il manque un peu de dramaturgie des personnages principaux mais l’histoire est vivante.