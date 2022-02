After Blue (Paradis sale) - Bertrand Mandico - critique

Résumé : Dans un futur lointain, sur une planète sauvage, Roxy, une adolescente solitaire, délivre une criminelle ensevelie sous les sables. A peine libérée, cette dernière sème la mort. Tenues pour responsables, Roxy et sa mère Zora sont bannies de leur communauté et condamnées à traquer la meurtrière. Elles arpentent alors les territoires surnaturels de leur paradis sale…

Critique : Dès la première séquence, le ton général est donné. Nous ne sommes plus sur terre, laquelle a succombé sous la pollution, mais dans un autre univers où la modernité est définitivement bannie, et surtout où le sexe masculin a disparu. Les couleurs, les décors quasi expressionnistes, les sons entraînent le spectateur dans une ambiance résolument personnelle qui mêle arts graphiques, érotisme et disco. Bertrand Mandico s’engage dans un troisième long-métrage après son quelque peu brouillon Les Garçons sauvages. Le cinéaste a gagné en assurance et maturité. Même dans le délire total, le réalisateur parvient à offrir une œuvre structurée et aboutie qui révèle un rapport à la sensualité et à la nature complètement original.

Il y a dans ce long-métrage un subtil mélange de théâtre, de littérature et de musique. L’ombre de Boris Vian semble permanente dans les dialogues qui s’engagent entre les personnages, tant la poésie s’immisce dans les échanges totalement surréalistes entre les protagonistes. Les femmes ressemblent à des harpies cruelles et sensuelles qui donnent vie à un monde coloré et musical, faisant la démonstration de l’inutilité de la gente masculine dans leur existence. On se laisser happer par ce récit étrange et fascinant tout à la fois, sans qu’à aucun moment, on ne se pose la question de sa vraisemblance. Bertrand Mandico imprime au cinéma une touche très personnelle dont lui seul est capable. On est prêt à penser que les effluves qui se dégagent des images pourraient être issues de quelques substances illégales, mais la magie fonctionne.

L’analyse d’un tel film est complexe. En tous les cas, After Blue ne laissera personne indifférent. Il est à craindre des réactions très antagonistes avec d’un côté de l’agacement et de l’ennui et de l’autre une fascination complète. Car le long-métrage ne ménage pas son spectateur. Mandico invite des robots, des chevaux féériques, des chasseuses aux yeux brillants, dans une faune pour le moins atypique. La mise en scène ne se cache pas avec des images de synthèse ou des effets spéciaux ultra sophistiquées. Au contraire, elle assume un aspect presque artisanal, à la manière d’une scène de théâtre où les comédiennes se meuvent avec langueur et suavité. On s’attend à trouver une caméra, un rail de travelling, mais l’imaginaire de Bertrand Mandico échappe en permanence à l’épreuve de la réalité.

Voilà donc un petit bijou de sensualité et de beauté métaphysique. After Blue est l’occasion rêvée pour abandonner ses soucis personnels et s’inviter dans un voyage mystique et pictural.