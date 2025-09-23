After This Death - Lucio Castro - critique

Le 23 septembre 2025
Une artiste vocale enceinte tombe sous le charme d’un chanteur de rock. Une romance sulfureuse qui tourne au cauchemar : peu convaincant !
- Réalisateur : Lucio Castro
- Acteurs : Lee Pace, Rupert Friend, Gwendoline Christie, Mía Maestro, Philip Ettinger
- Genre : Drame fantastique
- Nationalité : Américain
- Durée : 1h36mn
- Festival : Festival de Deauville 2025
– Festival de Deauville 2025 : En compétition
Résumé : Aux États-Unis, Isabel (Mia Maestro), une Argentine, artiste vocale enceinte, est aussi une adepte de la randonnée. Un soir, Alice (Gwendoline Christie), une amie journaliste musicale, l’entraîne dans un concert de rock.
Critique : Le cinéaste argentin Lucio Castro, fort de la réussite de son premier film Fin de siècle (Fin de siglo, 2019), tente pour ce second, de suivre les pas du Vertigo d’Alfred Hitchcock, avec un thriller qui mêle mystérieusement amour et mort.
Isabel vit sa grossesse seule, car son mari Ted (Rupert Friend) est constamment en déplacement pour son travail. C’est l’ennui qui va lui faire accepter de se rendre à ce concert. Très vite, elle va reconnaître dans le chanteur Elliott (Lee Pace) un randonneur mystérieux qu’elle a croisé dans une grotte nichée dans une forêt.
Elle va être fasciné par le mysticisme qui se dégage de la prestation du groupe et par la communion qu’il instaure avec son public avec un même geste particulier formé avec les mains sur scène et dans la salle. Son amie va alors lui proposer de rencontrer le groupe en backstage.
On se perd un peu dans les méandres de cette histoire d’amour énigmatique mêlée à la dérive que peut créer la fascination pour les rock stars. Plusieurs pistes proposées par le scénario semblent n’aboutir à rien : le onzième album mystérieux, la relation d’Elliott avec son frère Ronnie (Philip Ettinger), le cerveau du groupe (mais est-ce vraiment son frère ?), le rôle du mari de retour totalement insignifiant au final. Le sujet central, un drame passionnel centré sur la description d’un adultère sulfureux, va vite passer au second plan, l’amant ayant disparu, pour se tourner vers le film d’angoisse en raison d’une étrange et sourde vague de harcèlement orchestrée par des fans frustrés. En somme, rien n’est très convaincant.
Il convient néanmoins de souligner la prestation impressionnante et très physique de l’interprète principale Mia Maestro.
