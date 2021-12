Ailleurs Partout - Isabelle Ingold, Vivianne Perelmuter - critique

Résumé : Un jeune homme dans une chambre, quelque part en Angleterre. Sur l’écran d’un ordinateur, des images des quatre coins du monde. On traverse les frontières en un clic tandis que le récit d’un autre voyage nous parvient par bribes, à travers des textos, des chats, des conversations téléphoniques, l’interrogatoire d’un office d’immigration. C’est le voyage de Shahin, un jeune Iranien qui fuit seul son pays.

Critique : C’est peut-être une route entachée du clignement lumineux des voitures qui se dessine à l’horizon. La voix de Vivianne Perelmuter scande un texte qui aurait pu être l’œuvre de Marguerite Duras. Les phrases sont ciselées, cinglantes, précises et mystérieuses, pendant que, peu à peu, au milieu de la nuit, on découvre la forme mouvante d’une mer. Il s’agit de la Manche, du côté de la France, là où s’entassent les désespérés du monde, dans l’espoir de regagner, par tous les moyens, le grand rêve britannique. Shahin est de ceux-là. Il fuit l’Iran qui le condamne à une religion unique et un avenir sombre. Il est passé par la Grèce, puis a regagné l’hexagone français pour atteindre l’Angleterre. Le jeune homme est déterminé par la légitimité de sa demande d’asile qu’il fera auprès des autorités anglaises. Il se raconte aux deux réalisatrices, pendant que des images arrachées aux caméras du monde se bousculent sur l’écran.

Ailleurs Partout est une expérience sensorielle unique. Les sons, obscurs et pénétrants, accompagnent des images troubles que l’on sait dérobées à des caméras de surveillance ou des ordinateurs. Shahin se confie pudiquement aux réalisatrices. La plupart du temps, les confidences s’écrivent sur l’écran, quand il ne s’agit pas de l’entretien entre l’enquêteur chargé d’étudier la demande d’asile et le grand adolescent. La voix du garçon est juvénile. Pour cause, il a tout juste dix-neuf ans. Il est arraché de l’amour de sa mère, celle-là même qui résiste à l’autoritarisme du chef de famille et l’obligation religieuse. Souvent, on entend leurs conversations téléphoniques où se succèdent des rires, des mensonges, et le récit de leur vie quotidienne. Shahin se projette déjà riche, envoyant à sa famille l’argent qui manque. Mais il ne dit rien de son exil, de la fatigue qui s’empare de son visage et de son corps, de la désespérance des jours où il peine à se nourrir et trouver la joie.

Isabelle Ingold et Vivianne Perelmuter refusent de concevoir un film documentaire comme les autres. Elles témoignent du récit de ce garçon par l’intermédiaire d’images trouvées sur Internet. A la façon du jeune homme iranien, le spectateur voyage d’un monde à l’autre, d’un personnage à l’autre, dans des espaces inconnus où les villes ressemblent à des paysages de guerre. On ressent l’état de solitude immense du garçon avec ces rues désertes, ces immensités bétonneuses, ces lumières atrophiées. Inlassablement, elles réécrivent le parcours migratoire dans des textes maîtrisés, parfaitement lus, qui semblent des échos poétiques et humanistes à son destin personnel. Car il y a beaucoup d’empathie et d’amour dans cette belle traversée d’exil. On ressent l’affection qui les lie à Shahin, comme si, dans cette relation singulière, c’était tout le destin des peuples du monde qui s’engageait, contraints demain de composer avec une inéluctable croissance des mouvements migratoires à travers les nations.

Incontestablement, Ailleurs Partout réinvente le cinéma documentaire dans une langue noble et fascinante. On ressort de cette expérience sonore et visuelle totalement bouleversé par la puissance humaniste du propos.