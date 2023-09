AIR T.1 : Sous un ciel moins gris – Philippe Pelaez, Francis Porcel - la chronique BD

Résumé : Ce premier volume nous amène dans des années 1920 bien différentes des nôtres, où l’air de la Terre n’est plus respirable. Tous vivent avec un masque et le gouvernement, pour le bien de la population, gère l’approvisionnement en air. Mais des terroristes attaquent le gouvernement et détruisent toutes les tentatives de recréer de l’air respirable à grande échelle. Dans quel but ?

Critique : L’air est ce qui manque le plus dans cette BD. Si le gouvernement a pris les choses en main, il y a quand même des ratés, des gens qui n’ont pas assez de réserve d’oxygène et peuvent en mourir dans la rue. C’est pour cela qu’une résistance s’est organisée. Mais le mystérieux terroriste qui fait tout sauter ne fait partie ni du gouvernement ni de la résistance. Un mystère que tout le monde cherche à percer et c’est Troy Denen, un membre du comité dirigeant, qui tente un plan risqué pour arrêter celui qui met à mal la survie de l’humanité. Troy a aussi un passif à régler avec la résistance. Les rouages d’un plan machiavélique se mettent en place, et il nous faudra attendre le second tome pour découvrir la vérité.

Ce récit nous renvoie aussi à notre époque. La disparition de l’air évoque les problèmes d’eau qui nous guettent. Quand une denrée de base n’est plus disponible pour tous, comment va-t-elle être gérée ? Et par qui ? Dans ce scénario de Philippe Pelaez, on entrevoit qui peut tirer son épingle de ce jeu dangereux, mais nous ne vous en dirons pas plus, à vous de vous retenir votre souffle pour découvrir cet univers...

Philippe Pelaez, Francis Porcel / Grand Angle

Par contre, nous pouvons prendre le temps de parler des dessins de Francis Porcel. La première page sous-marine ne nous permet pas de prendre conscience des problèmes d’air. Il faut attendre la conclusion de l’interrogatoire mené par Yeiger pour comprendre ce monde et ses enjeux. Les traits fins de Francis Porcel nous offre une galerie de personnages variés. Cette société oppressante est bien rendue par un travail non seulement sur l’architecture mais aussi sur les couleurs. Des grands bâtiments monolithiques, des teintes sombres, un ciel ocre, des intérieurs denses entre les vert et les bruns, tout pèse lourd dans ce monde. Et Francis Porcel nous le rend de différentes manières par sa plume et ses pinceaux.

AIR T.1 : Sous un ciel moins gris est le premier tome d’un diptyque qui nous entraîne dans une société dystopique devant rationner l’air que respire l’humanité. Un thème angoissant sur un fond d’enquête et d’infiltration...