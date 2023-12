Alan Moore présente DC Comics – Alan Moore, Dave Gibbons, Rick Veitch, Curt Swan, Kevin O’Neill et alii - la chronique BD

Résumé : {Alan Moore présente DC Comics} nous fait voyager dans l’univers DC : l’anniversaire de Superman, la mort du même Superman, une folle nuit pour Green Arrow, l’univers des Green Lantern, une enquête particulière du Vigilante, un tour dans le monde des Omega Men, et une surprise de taille à la fin de ce recueil.

Critique : Qui n’aurait pas rêvé de tenir pareil livre entre ses mains ! Les travaux d’Alan Moore (ou une partie de ses travaux) pour DC Comics. Des épisodes des plus grands héros DC, la fin d’une époque pour Superman. Des histoires parfois courtes, parfois plus longues. Alan Moore navigue comme un poisson dans l’eau dans cet univers. Des textes explicatifs permettent de resituer ces travaux dans leur époque.

Les thématiques abordées au travers de ces épisodes sont intéressantes mais il faut reconnaître que certaines histoires ont un peu vieilli ou tiennent moins la route que d’autres. On notera la réussite de « Noces d’argile », une aventure de Batman où le justicier de la nuit n’apparaît quasiment pas, de « fête des pères », une enquête du Vigilante qui ramène les problèmes sociaux sur le devant de la scène des super-héros et l’humour de « Dans la nuit noire », qui se passe dans une des galaxies des Green Lantern.

L’aventure « Les derniers jours de Superman, » constitue un cas intéressant. Avec cette histoire, Alan Moore boucle tout un cycle des récits de l’homme de fer, avant que la relève sur la série ne soit prise par un autre et reparte de zéro. Un cap est passé. Et comme Alan Moore l’explique à la fin de cette anthologie, il y a un risque à tout remettre à plat. Celui de ne pas avoir un canon et de réécrire indéfiniment les histoires entraînant la lassitude du lecteur, qui ne s’attache plus à des personnages remaniés dans tous les sens, à des épisodes qui sont effacés de la chronologie car ça n’arrange pas les nouveaux auteurs ou éditeurs.

Ce texte d’Alan Moore est sans doute le plus intéressant de ce recueil, tout un article sur un projet qu’il avait, un cross-over DC impressionnant, qui fera rêver tout ceux qui le liront. Comme mentionné, une sorte de Game of Thrones de DC. Dans ce texte, outre l’histoire qu’il pose – et qui a été refusé et ne verra probablement jamais le jour – il y a l’intro d’Alan Moore où il explique les risques et les avantages d’un cross-over. C’est tout ce morceau inédit qui vaut le détour, en plus de cette anthologie.

Les graphismes sont variés, il faut dire que les épisodes sont non seulement réalisés par des dessinateurs, encreurs, coloristes nombreux mais ils sont aussi issues de magazine DC différents ! On retrouve le dessin classique, mais aussi les démons effrayants et réalistes de l’épisode « Tigres » des univers de Green Lantern. On parcourt une décennie de comics des années quatre-vingts, et les dessins relatifs à cette période.

Alan Moore présente DC Comics est une anthologie réussie par sa variété, mais surtout par ce texte et cette proposition de cross-over DC inédit qui nous confirme, s’il le fallait encore, le talent de scénariste d’Alan Moore.