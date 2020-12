Promethea . Livre premier - Alan Moore, J.H. Williams III - chronique BD

Résumé : Alors qu’elle vient en aide à une femme se faisant attaquer par une entité surnaturelle, Sophie Bangs apprend qu’elle est le prochaine incarnation de Promethea, la déesse de l’Imagination. Devenant ainsi la cible des nombreux ennemies de la divinité, elle devra faire appel à ses prédécesseuses afin d’apprendre au plus vite à utiliser ses dons et sauver l’humanité.

Étudiante, la jeune Sophie Bangs décide d’écrire sa thèse sur la mystérieuse Promethea. Ce personnage féerique, apparu pour la première fois dans les poèmes de Charlton Sennet, semble continuer d’inspirer auteurs et artistes tout au long du 20e siècle. Mais lorsque Sophie interview Barbara Shelley, la femme du défunt scénariste actuel des aventures de Promethea, elle découvre que cette dernière est en fait la déesse de l’imagination elle-même, incarnée dans la veuve. Attaquées par une créature venant d’un autre monde, Barbara est mortellement blessée et transmet à Sophie son secret. Promethea s’invite dans l’esprit des mortels afin de les inspirer. Parfois envahis par le pouvoir de l’entité, les artistes ou leur proche, se transforment en elle, protégeant ainsi l’humanité des menaces éventuelles. Pour sauver la vie de Sophie, Barbara lui enseigne comment accueillir l’esprit de Promethea, et incarner la déesse. Aidée par ses prédécesseuses, elle affrontera démons, cabales et gelée possédée afin de survivre et maintenir en vie le mythe de Promethea.

J.H Williams III & Alan Moore - Urban Comics

On ne présente plus Alan Moore, père de certains des plus grands comics tels que, Watchemn, V pour Vendetta, La ligue de gentlemen extraordinaires et bien sûr, Promethea. Récompensé tout au long de sa carrière, il reçoit notamment le prix Harvey du meilleur scénario pour cet ouvrage et le prix Eisner, récompense la plus prestigieuse des comics, pour son chapitre 10 Le sexe, le serpent et le soleil en 2001. Construisant un scénario complexe, et humoristique où le salut de l’humanité ne pourra être trouvé que grâce à l’Imagination, Alan Moore nous transporte dans un monde d’art et d’histoire. L’artiste aborde des sujets qui lui sont chers et mêle ainsi les thématiques de la philosophie, du surnaturel et de la magie, toutes, dominant allègrement la notion de science, réduite ici à un parasite rongeant New York. Alan Moore consacre ainsi le chapitre 12 à l’explication du fonctionnement du monde via les arcanes majeures du tarot. Narré par les deux serpents du caducée de Promethea, Mick et Mack, les vingts-quatre cartes trouvent toutes tour à tour leur sens dans l’interprétation de l’histoire du cosmos et de la magie. Celle-ci est accompagnée d’une illustration de l’histoire du magicien Aleister Crowley et de multiples anagrammes du nom Promethea, structurant ainsi le dernier chapitre, sans nul doute le plus complexe de l’œuvre, et révélant le talent incomparable Alan Moore.

C’est J.H Williams III, au dessin, qui transpose avec une incroyable pertinence l’extravagance artistique d’Alan Moore. Illustrateur de la série de comics Chase publiée à la fin des années 1990 J.H Williams est réputé pour s’affranchir des codes de la bande-dessinée. Car si le niveau de narration de la BD est naturellement la planche, son unité à lui est la double planche. Oubliez donc ce que l’on vous a appris, la lecture de la page gauche, puis celle de droite, de haut en bas et de gauche à droite. Dans Promethea, la narration se plie à l’architecture de chaque double page, imposant parfois des découpages innovants. Les vignettes vont venir s’inscrire dans les décors et les actions du récit, transformant le rythme et le sens de lecture et donnant une profondeur supplémentaire au scénario. De plus, à la manière de la série Fables de Bill Willingham, l’illustrateur décore les gouttières de manière contextuelle au récit, plongeant le lecteur dans de véritables tableaux. On pourra enfin parler du chapitre 10 de l’ouvrage qui voit Sophie, sous la forme de Promethea, apprendre la magie lors d’une longue et très détaillée relation sexuelle avec le mage Jack Faust.

J.H Williams III fait alors appel à de multiples références charnelles, ésotériques et historiques, rythmant et structurant le récit en harmonie avec la jouissance et l’orgasme des personnages.

On peut conclure en confirmant l’avis unanime donné à propos de cette œuvre, qui est que la lecture de Promethea consiste en une véritable expérience tant au niveau du fond grâce à l’imaginaire d’Alan Moore que dans la forme avec les superbes illustrations de J.H Williams III.