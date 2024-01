Wildcats Evolution - Alan Moore, Travis Charest - la chronique BD

Critique : Il y a des comics qui ne paraissent jamais finir, et il y a ceux qui réussissent leur sortie. Avec Evolution, les amateurs de la série des WildC.A.T.S pourront s’enorgueillir de posséder une intégrale regroupant les ultimes épisodes d’une saga extragalactique et super-héroïque. Deux narrations cohabitent en effet, puisque les héros originels (hormis Grifter qui laisse temporairement sa place à son frère) sont parvenus sur Khéra, planète légendaire des surhommes. Ce paradis rêvé laisse place à une désillusion très dystopique : la société est un miroir déformé des Etats-Unis, deux partis se partagent le pouvoir après avoir usurpé la terre à des natifs désormais parqués dans des réserves. On passe d’un modèle qui montrait une conspiration assez simpliste puisque manichéenne à un regard acerbe sur l’hypocrisie politique finalement assez réaliste. D’un autre côté, il y a le recrutement des néos Wildcats, moins épiques mais aussi plus touchants, avec en point d’orgue Maxine, tête brûlée forte et fière, figure d’un féminisme intéressant au cœur de cet univers sous testostérone.

© Urban Comics / Charest

Dans des épisodes qui font intervenir des crossover, comme Fuji de Stormwatch ou Backlash de Nova, les styles graphiques se font et se défont au gré des dessinateurs, mais Travis Charest fait office de digne héritier de Jim Lee pour parfaire ce style Wildstorm. Les muscles sont toujours apparents et solides, mais les yeux sans pupilles sont désormais son apanage, pour refléter colère, regret ou dégoût, avec une puissance assez déconcertante. On notera que les dessinateurs préfèrent visiblement les cyborgs aux véhicules, bien moins précis et structurés en comparaison des réseaux et mécanismes des humains qui ont choisi de se métalliser. Enfin, le personnage de TAO résume bien l’apogée de ce style, puisque le méchant ultime n’a ni besoin de pouvoir, ni besoin de force herculéenne pour devenir angoissant.

© Urban Comics / Charest

Conclusion en bonne et due forme d’une série d’action pure transformée en réflexion solide, Wildacts Evolution achève ainsi un cycle et une époque, un âge d’or des comics de cette envergure.