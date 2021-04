Albert Black - Fiona Kidman - critique du livre

Résumé : Fiona Kidman réécrit un procès avec des éléments d’archives, mais sous une forme romanesque permettant d’embrasser le contexte, de prendre le recul temporel, et de rendre la complexité des faits. Grâce son roman, le procès est en passe d’être révisé en Nouvelle-Zélande : les pouvoirs de la littérature sont grands...

Critique :Albert Black, un Irlandais de vingt ans, est jugé en Nouvelle-Zélande pour le meurtre d’un homme en juillet 1955. L’auteure reconstitue un fait divers, le procès de cet accusé injustement condamné à mort, en réexaminant les éléments, les témoignages et l’émotion qui met la peine capitale sur le devant de la scène. Deux ans plus tôt, Albert a quitté son quartier protestant de Belfast et sa famille modeste pour l’Océanie. Il trouve d’abord un travail à Wellington, mais souffre assez vite du mal du pays ; il gagne alors Auckland en pensant réunir l’argent nécessaire à son retour. C’est là qu’il rencontre Johnny McBride, un Anglais de vingt-quatre ans, un dur dont il ne parvient pas à se débarrasser. Lors d’une fête organisée pour son anniversaire la veille du meurtre, les deux hommes ivres se battent. Toute la question est celle de la préméditation. A la barre, les témoins défilent, les jurés écoutent, mais tous, juge et public compris, ont déjà une opinion tranchée. Le procès intervient dans un contexte de crise sociétale où les valeurs sont mises à mal par la protestation maorie et la sous-culture de la jeunesse perçue comme un délitement des mœurs, dont on accuse aussi les immigrés. Pendant ce temps, en Irlande on se mobilise, et une pétition recueille en vain des milliers de signatures. « Albert Black » est à la fois un roman de procès passionnant, une réflexion sur la jeunesse en décalage avec les valeurs traditionnelles d’avant-guerre, sur la xénophobie, les clivages entre classes sociales et le statut conformiste de la femme. Avec brio, Fiona Kidman dépeint la société par le prisme de cette histoire dont l’accusé est le bouc-émissaire broyé par un engrenage tragique, excitant les passions de tout bord.