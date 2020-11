Mais où est Kiki ? Une aventure de Tif et Tondu - Blutch, Robber - chronique BD

Résumé : Tif et Tondu dédicacent leur nouveau livre, L’antiquaire sauvage. Un homme vient les trouver et leur dépose un exemplaire dans lequel il est écrit : « Mais où est Kiki ? » Il n’en faut guère plus au duo pour prendre cela au sérieux et chercher à savoir où se trouve Kiki, soit la comtesse Amélie d’Yeu. La situation franchit un nouveau cap lorsqu’une jeune femme armée arrive dans la librairie…

Blutch et son frère Robber s’emparent de l’un des plus célèbres duos de la bande dessinée franco-belge classique : Tif et Tondu. Annoncée de longue date, cette variation correspond aux possibles attentes : personnelle, haute en couleur et dynamique. Si les auteurs n’hésitent pas à secouer les deux héros - et tout particulièrement Tondu -, ils respectent l’essence et le style de leurs aventures, entremêlant humour et suspense, enquête bien charpentée et action vive. Par ailleurs, en situant leur histoire en 1986, ils se tiennent judicieusement à l’écart de l’âge d’or de l’école de Marcinelle et peuvent évoluer avec davantage de liberté.

Cet album marie avec bonheur le monde de Tif et Tondu à celui de Blutch. Ce dernier fait habilement sien l’univers graphique de la série, mais conserve son trait, sa créativité visuelle et la vivacité de ses coups de pinceaux. Il en résulte véritablement une aventure de Tif et Tondu et une bande dessinée de Blutch, un épisode d’une série et un one shot qui se suffit à lui-même. Les deux frères parviennent ainsi à s’approprier l’univers originel, à s’amuser avec les références au personnage de Choc, comme à imaginer des situations (celles de l’enfermement de Kiki) que l’on verrait bien dans d’autres albums de Blutch ou dans ceux de Jean-Claude Forest.

La lecture de Mais où est Kiki ? offre donc tout le plaisir d’une bande dessinée composée au premier degré - notamment par son intrigue et ses scènes d’action -, enrichit par différents décalages, références, clins d’œil (Tondu en Columbo barbu ?) et une écriture ciselée.