Ami-ami - la critique du film

Résumé : Quoi de mieux pour ne plus jamais souffrir en amour que de tourner le dos à la vie de couple et s’installer en coloc’ avec son meilleur ami ? C’est en tout cas ce qu’a décidé Vincent, ravagé par sa dernière rupture ! À un détail près : son meilleur ami est une meilleure amie, Néféli, jeune avocate déjantée. À peine installés, les deux potes se jurent de ne plus jamais tomber amoureux, de vivre d’amitié et d’histoires sans lendemain. Mais après quelques semaines de cohabitation complice et festive, Vincent rencontre Julie…

Critique : William Lebghil s’est fait connaître du grand public en interprétant Slimane, un jeune cancre extraordinairement stupide et cependant attachant, dans la série Soda, aux côtés Kev Adams. Attaché presque exclusivement à ce rôle pendant quatre ans, il était à craindre que ce jeune acteur fraîchement débarqué de la télévision se retrouve cantonné aux rôles d’idiots sympathiques et exaspérants, à qui on aimerait autant donner des baffes que faire des câlins. Quelle n’est pas notre surprise lorsque nous le voyons camper le rôle de Vincent, jeune héros du premier long-métrage de Victor Saint-Macary.

Vincent, c’est l’exemple type du jeune adulte qui démarre dans la vie active et ne parvient pas encore à penser sur le long terme. Après une rupture difficile, il s’installe en colocation avec sa meilleure amie Nefeli, en se faisant la promesse de ne plus jamais tomber amoureux. Victor Saint-Macary aurait pu narrer, sans effort ni originalité, l’histoire de deux potes faisant allégeance au célibat pour finalement tomber dans les bras l’un de l’autre. Or, c’est tout autre chose qui se joue dans Ami-ami.

Évidemment, plus on désire rester célibataire, plus l’amour nous tend les bras. Dans les allées d’un supermarché, Vincent et Nefeli croisent la route de Julie, jeune étudiante en médecine. Poussé par sa meilleure amie, Vincent aborde Julie… et tombe sous son charme. C’est le début d’un faux triangle amoureux comique et improbable. Tiraillé entre Nefeli – avec qui il ne fait que cohabiter – et Julie – avec qui il sort et couche – Vincent n’arrive pas à choisir entre deux prétendantes qui n’en sont pourtant pas. À défaut d’être franchement original et innovant, le film est plein de fraîcheur, d’une énergie et d’une spontanéité communicatives.

L’efficacité du film repose en premier lieu sur des situations aussi croustillantes que les dialogues des personnages : durant une heure vingt, Vincent use de mille et une astuces pour ne pas révéler à Nefeli l’existence de Julie, et à Julie l’existence de Nefeli, jusqu’à se mettre les deux femmes à dos en s’emmêlant les pinceaux dans ses mensonges.

L’autre atout du film, c’est un réseau de personnages très bien construit. Nefeli est le contraire de Vincent, car elle est bien plus spontanée, décontractée, décomplexée. Sa répartie et son franc-parler en font autant une alliée de poids qu’une ennemie pour Vincent, qui fuit ses responsabilités quand elle préférerait le voir les prendre. Pareil pour Julie, qui fait preuve d’une grande maturité et aimerait que son petit ami soit moins secret et partage plus de choses avec elle. Ces deux-là vont, avec douceur et violence, mettre Vincent face à lui-même, face à l’homme qu’il doit devenir, face aux épreuves qu’il doit traverser, face à ses sentiments, bref, face à sa vie d’adulte.

Enfin, il y a la mise en scène, épurée, simple mais pas simpliste, sans chichis. Victor Saint-Macary ne cherche pas à montrer à tout prix qu’il a sa place parmi les grands cinéastes. Ce qui l’intéresse, c’est de raconter une histoire. Ainsi, tout dans sa mise en scène, de la lumière au montage en passant par les décors et le jeu des acteurs, est au service du récit et de la narration. Et c’est en cela qu’Ami-ami est un premier film réussi.