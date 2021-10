Angano Angano Nouvelles de Madagascar - Cesar et Marie-Clémence Paes - critique du moyen-métrage

Résumé : De vieux narrateurs évoquent les mythes fondateurs de la culture Malgache...

Critique : Ce sont des personnes âgées qui recomposent l’histoire de leur pays, Madagascar, à l’aune des contes et légendes qui ont pétri leur enfance. Pendant ce temps, les femmes, les hommes, les enfants travaillent les sols avec des techniques agricoles d’un autre temps. Tout trouve son explication dans ces mythes fondateurs : les montagnes, la culture du riz, la forêt, et naturellement la place de l’humain sur l’île. Le film date de 1989 mais il parle déjà de la faim, du manque de riz, et de la difficulté de tout un pays de se défaire de la tradition et d’aborder la modernité.

Il y a beaucoup de douceur et de respect dans cette œuvre qui est à la fois un documentaire et la métaphore imaginaire du socle de croyances des Malgaches eux-mêmes. Les enfants, les adultes, les vieux se confient à la caméra pendant qu’elle capte des images simples et bucoliques. La maladie, l’infirmité, la stérilité de la terre s’inventent dans des récits autobiographiques et légendaires, comme des témoignages d’un peuple qui fait face aux épreuves économiques avec une irrésistible capacité à la résilience. Même les animaux sauvages s’invitent dans ces récits multicolores et musicaux.

Angano Angano Nouvelles de Madagascar ne constitue pas un simple carnet de voyage à la rencontre des autochtones. C’est l’illustration concrète que les peuples du monde ont besoin de se créer des récits cosmogoniques pour donner sens à leur existence. En quelque sorte, le film remet en cause toutes les tentations d’hégémonie capitaliste et occidentale sur un monde qui trouve ses propres réponses, ses propres logiques, ses propres rituels initiatiques dans le lien que les femmes et les hommes construisent avec la Terre, Dieu, la nature et leur communauté.