Anges de la désolation - Jack Kerouac - chronique du livre

Résumé : « Anges de la désolation » débute dans les montagnes américaines, où Jack travaille comme surveillant. C’est l’été et il doit signaler toute fumée pouvant indiquer un risque d’incendie. Seul dans une cabane en bois, avec des conserves, il vit proche de la nature. La radio est son unique lien avec ses collègues. Jack réfléchit à son existence et à ce que sera la fin de la saison, quand il quittera le calme des hauteurs pour l’effervescence de la ville...

Critique : Ce roman nous dévoile l’envers du décor. On connaît Jack Kerouac pour Sur la route. Avec Anges de la désolation, nous suivons Jack Duluoz, protagoniste et surtout avatar de Jack Kerouac, tout au long de l’année qui précède la sortie du livre qui assurera sa renommée. Le récit démarre par une longue étape quasi mystique dans les montagnes, où Jack est seul face à lui-même. Puis lorsque la saison estivale touche à sa fin, Jack redescend en ville. Là, c’est tout l’inverse : il retrouve la folie et l’urgence du mode de vie de ceux qu’on baptisera les poètes de la beat generation, entre États-Unis et Mexique. Vient une troisième partie où les voyages s’accélèrent : Tanger, Paris, Londres et retour aux États-Unis, nord et sud, avant une conclusion âpre suite à la sortie de Sur la route.

Jack Kerouac ne nous cache rien. Sa vie devient aussi transparente que ses pensées. Les coups de folie, les moments de doute, les affres de la plongée dans la drogue, les prostituées et la pauvreté volontaire s’enchaînent. Tout cela nous est raconté par Jack Duluoz. Nous sommes dans sa tête, à suivre le fil de ses pensées, avec des analogies ou des sauts dans le temps. Bouddhiste chrétien, poète improvisateur, il sème des haïkus dans son texte, découpé en centaines de paragraphes tous numérotés, comme les notes d’un journal de bord. Ce livre est le quotidien de Jack Duluoz-Kerouac sur cette année 1956, raconté avec le recul, puisque Anges de la désolation est sorti en 1966, soit dix ans après les faits.

Cette distanciation n’enlève rien à la spontanéité de la narration. Elle apporte un désenchantement puisque Jack Duluoz sent déjà le vent tourner, il sait que cette vie ne pourra durer qu’un temps. Et après ? Ce doute profond, qui côtoie une croyance ferme dans un monde où toute existence a sa valeur, est ce qui rend le livre plus ambigu, plus touchant. Jack marche au bord du grand vide bouddhiste et pourtant, c’est un amour de l’humanité profond, avec ce qu’elle a de plus beau et de plus abject, qui anime le protagoniste et derrière lui l’auteur.

Anges de la désolation est un roman percutant qui nous fait vivre le quotidien des poètes beat de l’intérieur, avec toutes ses contradictions, sans filtre.