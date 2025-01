Anouk Ricard Grand Prix de la Ville d’Angoulême 2025 !

Les auteurs et autrices de bande dessinée ont rendu leur verdict Anouk Ricard succède à la Britannique Posy Simmonds et devient la sixième femme à recevoir cette consécration qui rend hommage à un créateur pour l’ensemble de son œuvre.

Autrice au style graphique immédiatement reconnaissable, créatrice d’une œuvre désopilante qui s’adresse tantôt à la jeunesse (Anna et Froga), tantôt aux adultes, Anouk Ricard est récompensée par ses pairs, qu’elle fait rire depuis de nombreuses années. Son trait faussement naïf avec ses couleurs vives et sa galerie de personnages animaliers cachent un humour ravageur, et parfois féroce, qui décortique le monde de travail ou les relations interpersonnelles, et investit l’absurde, avec Animan (Éd.Exemplaire, prix spécial du jury à Angoulême) qui raconte la vie d’un homme en couple avec une grenouille. Anouk Ricard a également travaillé pour la presse, notamment dans Spirou pour lequel elle a co-réalisé les stries de Galaxie chérie avec Hugo Piette.

Les auteurs de bande dessinée récompensent avec Anouk Ricard une autrice forte d’une œuvre capable de s’adresser à tous les publics, légère et franchement drôle. Le Grand Prix a été remis à la dessinatrice le mercredi 29 janvier, à la veille du lancement du festival. La lauréate a déclaré au micro de France Inter : « C’est une énorme surprise, un grand bonheur et une consécration. C’est un peu tout à la fois, d’autant plus que ce prix a été décerné par mes pairs, donc c’est encore plus valorisant. Je suis très, très heureuse. » C’était la première fois qu’Anouk Ricard figurait parmi les 3 finalistes du Grand Prix : cette année, elle devance Catherine Meurisse (en lice depuis plusieurs années) et l’Américaine Alison Bechdel.

