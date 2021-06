Anthologie de la littérature grecque – textes réunis par Laurence Plazenet - chronique du livre

Résumé : {Anthologie de la littérature grecque} présente une pléthore d’extraits de textes grecs. Une sélection couvrant une vaste période s’étalant du septième siècle avant JC jusqu’au quinzième siècle après JC.

Critique : La préface de Laurence Plazenet, intitulée Oublier Homère ouvre cette anthologie. Or, il ne s’agit pas d’"oublier Homère", au sens premier du terme, mais de nous montrer l’importance de la littérature grecque sur plus de quinze siècles, et de ne pas la résumer à ce dernier.

D’ailleurs, juste après le légendaire aède aveugle, Hésiode nous plonge tout de suite dans le bain. En effet, nous découvrons un poète ancien, dont les thèmes diffèrent de ceux d’Homère, et qui nous ouvre une autre porte sur la mythologie, la cosmogonie, la place de l’Homme sur Terre, dans ses vers savamment construits. Et il en va ainsi de page en page, d’auteur en auteur. Leur point commun : avoir écrit en grec et avoir été, à un moment, les témoins de leur temps, qu’il s’agisse des guerres contre les Perses, de l’avènement du christianisme ou de la chute de Constantinople. Si ces écrivains se placent du point de vue de la grande Histoire, ou alors des maladies, de la vie des paysans, de la cité d’Athènes, voire des héros mythologiques, c’est pour mieux parler de leurs contemporains. Ces textes nous font voyager, réfléchir, autant que rêver.

Au gré du parcours, on retrouve des noms célèbres, comme Platon nous racontant Socrate, Esope et ses Fables, Eschyle et ses pièces de théâtre, Marc-Aurèle et ses réflexions, Sappho et ses poèmes. On découvre aussi des artistes moins connus, comme Léonidas de Tarente et ses épigrammes, Polybe et son histoire universelle, Théophraste et ses Caractères ou encore Anne Comnène et son Alexiade.

Certes, nous n’avons que des extraits et nous serions de nombreuses fois tentés d’en vouloir plus. Mais ces quelques morceaux suffisent à nourrir un volume de plus de neuf cents pages.

Parcourir en quelques mots des siècles d’histoire, redécouvrir ces légendes qui peuplent encore nos récits d’aujourd’hui, et surtout se rendre compte de l’évolution du langage, mais aussi de sa continuité au travers des temps, c’est sans doute là le plus impressionnant. Nous bondissons de quatre siècles et nous retrouvons des gens cultivés, faisant référence aux écrits anciens, reprenant même les tournures de phrases de leurs antiques prédécesseurs. Une continuité dont nous n’avions pas conscience avant de nous plonger dans ce recueil. Car nous réalisons tout à coup que ces Européens, ces Grecs, répartis entre Byzance et la Macédoine, sur le pourtour de la Méditerranée, ont une histoire qui nous est étrangère. En effet, la démocratie grecque, la civilisation romaine, le Moyen Âge de Charlemagne ou des croisades nous sont familiers, mais que savons-nous dans le fond des Basileus, de Constantinople, qui a survécu à l’Empire romain d’Occident plus de dix siècles, de son combat contre les Ottomans, de sa chute ?

Au hasard de ces pages, ces penseurs nous parlent de Jésus, mêlent Dieu et les divinités de l’Olympe, nous décrivent la mort d’un roi, et nous apprennent qu’un mercenaire vénitien a soudain pris la décision de réunir plus de sept cents hommes, pour aller porter secours à la ville de Constantinople, assiégée par les Ottomans. Dans l’écroulement de cet Empire oriental, nous apercevons une diaspora grecque qui perd son foyer, là encore grâce à un texte bouleversant d’Andronic Callistos, réfugié quelque part en Europe. Ce dernier nous raconte non pas la chute d’une civilisation historique, mais la fin de son monde.

Anthologie de la littérature grecque est un incroyable compendium d’auteurs talentueux, poètes, philosophes, écrivains, médecins, historiens, rhétoriciens. Ceux-ci nous dévoilent, avec leurs mots, la culture grecque qui évolue au fil du temps, mais s’avère le dénominateur commun de tous les textes de cet ouvrage.