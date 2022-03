Apollo 10 ½ : Les fusées de mon enfance - Richard Linklater - critique

Résumé : Mêlant tonalité nostalgique et récit fantastique d’un voyage vers la Lune, un homme raconte sa vie de petit garçon de dix ans à Houston, en 1969.

Critique : Connu pour sa trilogie Before et son audacieux et magnifique Boyhood, Richard Linklater n’a plus à prouver ses talents de metteur en scène. Le voici qui débarque sur Netflix avec un film d’animation dont le titre laisse présager une histoire… qui n’est pas celle que l’on croit.

Ce n’est ni un space opera ni un grand film d’astronaute. Il s’agit bien plutôt du récit initiatique d’un enfant des années 60, Stanley, dont la vie, les rêveries et l’imagination se confondent avec l’actualité américaine, qui attend, le souffle court, de voir l’un de ses citoyens poser le pied sur la Lune.

Avec la sensibilité, l’humour et la désinvolture qui le caractérisent, Linklater s’est lancé le défi de dépeindre un tableau réaliste de la société de son enfance, à travers une famille de classe moyenne, dont les faits et gestes, les réflexions et les aspirations sont décrits et critiqués par Stan, l’un des plus jeunes fils.

On aurait pu s’attendre, à défaut d’un long-métrage spectaculaire sur la conquête de l’espace, à un banal téléfilm suintant la nostalgie ou la mélancolie. Il n’en est rien. Le scénario, malicieux et bienveillant, aux dialogues symphoniques et croustillants, est très amusant. Le spectateur, assis bien au chaud devant son écran plat, prendra plaisir à partager la tranche de vie, un peu longuette par moment, de cette famille aussi farfelue que son époque, qui croyait que tout était possible après la Seconde Guerre mondiale.

L’animation, aux mouvements très découpés et aux couleurs pastel, donne à l’image un côté rétro, sans jamais tomber dans le kitsch. Un peu comme dans les albums de Martine. Les personnages sont simples et touchants, et la lumière, douce et flatteuse, les met en valeur pour mieux nous faire partager leur quotidien.

Chacun retrouvera sans aucun doute, dans ce film sans prétention aux accents oniriques, joli hommage au pouvoir de l’imaginaire, une part de lui-même, de sa propre enfance ou de son histoire familiale. Car les portraits de familles, si différentes soient-elles les unes des autres, touchent en tout ou partie à l’universel.