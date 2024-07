Apprentis Parents - la critique du film

Résumé : Pete et Ellie veulent devenir une famille. En adoptant 3 frères et sœurs, dont une adolescente rebelle de 15 ans Pete et Ellie réalisent très vite qu’ils n’étaient pas préparés à devenir parents du jour au lendemain ! Leur parentalité « instantanée » va les placer dans des situations inattendues, émouvantes et souvent hilarantes !

Critique : Comment expliquer à des spectateurs avides de découvrir le nouveau film de Sean Anders que toute l’intrigue d’Apprentis Parents se trouve dans son synopsis ? Enfin, pas tout à fait : le synopsis ne précise pas que Pete et Ellie, grossièrement campés par Mark Wahlberg et Rose Byrne, adoptent trois enfants latino-américains dont la mère camée est en prison.

On ne s’attend donc pas du tout à voir, deux heures durant, le choc des cultures et des générations. Entre une aînée en pleine crise d’adolescente et pseudo-existentielle, un cadet gaffeur à qui il n’arrive que des malheurs et une benjamine capricieuse et indiscrète, l’apprentissage de la parentalité n’est pas de tout repos. On s’engueule, on se réconcilie, on s’attache aux enfants, puis, dans un twist prévisible, on a peur de les perdre ; mais ne vous en faites pas, le happy end, attendu lui aussi, apporte le nouvel équilibre voulu par la bienpensance racoleuse hollywoodienne dans les dernières minutes.

Du côté du scénario, pas grand-chose à sauver. La mise en scène peut-elle rehausser l’ensemble ? Impossible, puisqu’elle semble inexistante : il n’y a aucune originalité ni cohérence esthétique. Des plans simplistes sont agencés dans un montage tout aussi banal, pour ne pas heurter l’appréhension de l’humour par le public.

Au niveau comique, quelques gags sont bien placés et certains personnages cocasses : la bourgeoise blonde à la recherche d’un ado afro-américain futur champion de basket, bien que stéréotypée, est drôlement déconcertante, tandis que la grand-mère libérée est aussi délicieuse que son interprète, Margo Martindale. Enfin, il y a les séquences catastrophes et de réactions en chaîne – dont Juan, le cadet de la fratrie, ne ressort jamais totalement indemne.

Bref, c’est poussif, téléphoné et, à de rares moments, un peu rigolo.