Profession : reporter - Michelangelo Antonioni - critique

Résumé : Parti en Afrique effectuer des recherches pour un documentaire, le reporter David Locke fait la connaissance d’un certain Robertson, qui lui ressemble étrangement. Lorsqu’il découvre son corps sans vie dans sa chambre d’hôtel, Locke décide d’endosser l’identité du défunt afin de commencer une nouvelle vie. Il va alors se rendre aux rendez-vous notés dans le carnet de Robertson qui le mèneront à Londres, Munich et Barcelone, où il fera la rencontre d’une mystérieuse jeune femme prête à le suivre…

Critique : Antonioni est trop souvent réduit à ses films en noir et blanc et ses tentatives de destruction des codes narratifs alors en vigueur. C’est oublier l’extrême importance des œuvres qui suivront : Blow up et Zabriskie Point, bien sûr, mais surtout Le désert rouge et Profession : reporter, deux œuvres aussi rares que fondatrices. Ce dernier est longtemps demeuré invisible et on ne peut que saluer l’initiative de Carlotta de le ressortir en copie neuve, nous donnant ainsi la possibilité de le (re)découvrir dans des conditions optimales.

Le film, clairement en avance sur son temps, apparaît vite comme la matrice d’une certaine modernité cinématographique. Il faut le voir, pour se rendre compte de l’influence du cinéaste sur l’avant-garde contemporaine (Kiarostami, Van Sant ou Weerasethakul lui doivent tout). L’image y est parfaite et magnifie à chaque instant les paysages, se saisissant de leur essence avec une aisance absolue (le désert n’aura jamais été aussi bien filmé). Le chef-d’œuvre d’Antonioni, donc, mais aussi son film le plus aride. L’incommunicabilité, encore et toujours, qui semble atteindre ici son point limite (presque plus de dialogues). Un silence de mort pèse sur les personnages et contamine chaque plan. Une putréfaction insidieuse qui s’annonce dès les premières séquences africaines, d’une tranquillité irréelle. Une sorte de dormeur du val inondé de soleil.

D’un point de départ de thriller, le cinéaste se livre à une méditation sur l’identité. Une manière de sonder l’âme du spectateur et de l’interroger sur son rapport aux images et à la réalité. Adoptant une esthétique documentaire, le film multiplie les pistes, comme autant de propositions narratives. Un jeu de piste relayé par des personnages à la psychologie complexe et fascinante (Nicholson, parfait). Antonioni aura été le grand penseur du cinéma italien, fustigeant l’hypocrisie et les conventions à la recherche d’un apaisement inaccessible. Une quête qui mènera à un dénouement splendide, entré dans la légende pour l’absolue perfection de son mouvement de caméra.