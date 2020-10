Âpre cœur - Jenny Zhang - critique du livre

Résumé : A travers les voix de plusieurs petites filles, ce roman raconte le destin de ces familles chinoises qui ont décidé de fuir leur pays pour tenter de vivre leur {american dream}. Emplois précaires, punaises de lits et racisme ordinaire, voilà le quotidien de ces fillettes qui de leur voix portent la voix de l’immigration.

Critique : Saisissant, brillant, cinglant, les qualificatifs ne manquent pas pour caractériser ce premier roman de Jenny Zhang.

Si, dès le départ, le récit déroute, c’est que l’autrice fait le choix de donner avant tout la parole aux femmes et surtout à des petites filles qui vont, tour à tour, nous raconter leur vie, le poids de leur culture et les sacrifices de leurs parents pour tenter de leur apporter une vie décente.

Malgré leur jeune âge, toutes ces petites filles ont des choses à raconter et le font souvent de façon crue, et même violente.

Très vite, on remarque qu’elles ne sont déjà plus des enfants, elles en ont perdu la naïveté et la candeur, sous le poids de la souffrance et c’est en cela que le roman est par moment si tragique. L’insouciance s’efface totalement devant la gravité, la violence et des humiliations subies.

Néanmoins, certains passages viennent un peu adoucir la noirceur du texte, notamment les chapitres ou Jenny décrit la relation très fusionnelle qu’elle entretenait avec son petit frère, avant qu’elle ne parte à l’université, ou les moments d’infinie tendresse entre Christina et ses parents.

Car, s’il y a bien un élément central dans ce roman, c’est l’importance de la famille : celle-ci devient un personnage à part entière du récit et chacun des témoignages des fillettes insiste sur le fait que cet environnement sera toujours présent, quelles que soient les difficultés.

Pourtant, si chacune de ces familles est unique, très vite on remarque que toutes sont arrivées à la même époque, ont vécu dans les mêmes taudis infestés de punaises et ont vu de sembables rêves brisés. Elles ont subi le racisme, les injures, l’ostracisation.

En dépit des mêmes traumatismes vécus, certaines familles vont mieux s’en sortir que d’autres et parviendront à quitter la précarité, pour acquérir un niveau de vie convenable.

Ce roman choral, absolument époustouflant, constitue un témoignage implacable qui demeure en mémoire.