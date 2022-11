Ariaferma - Leonardo Di Costanza - critique

Résumé : La prison de Mortana devenue vétuste va bientôt fermer. Les prisonniers vont incessamment être transférés dans d’autres établissements. Mais voilà que la directrice, elle-même mutée, informe les gardiens qu’une poignée de détenus vont devoir rester encore quelque temps en l’attente de places disponibles.

Critique : À peine le transfert principal réalisé, une sorte de huis clos va s’instaurer. La douzaine de prisonniers qui reste va être regroupée dans l’un des secteurs les moins dégradés. De tout le personnel de la prison, ne reste qu’un petit nombre de gardiens chargé de leur surveillance : l’administration ainsi que le médecin et le personnel de cuisine ont tous disparu.

Les prisonniers sont aussi impatients que les professionnels de quitter la vieille prison : changement de cellule, plus de visite autorisée, et service des repas assurés par une société extérieure. Et de fait, les gardiens ne sont pas beaucoup mieux lotis.

Très vite les détenus vont refuser de s’alimenter tant qu’arriveront ces plats préparés qu’ils jugent immangeables. Avec l’accord donné du bout des lèvres par le strict chef Gargiulo (Toni Servillo), Lagiola (Silvio Orlando), l’un est prisonniers, va se proposer pour faire la cuisine.

Dès ce moment, les relations entre prisonniers et gardiens vont considérablement évoluer, réduisant de plus en plus les frontières habituelles.

Ce sera surtout vrai de Gargiulo et Lagiola qui vont passer de longs moments seuls dans la grande cuisine où le premier surveille le second s’activant aux fourneaux.

Lagiola, qui est devenu le porte-parole de ses codetenus, va tenter de "sympathiser" avec ce chef qui ne lui laisse que peu d’espace. Mais dans ce temps suspendu, les gardiens devant assurer tous les postes pour garantir la sécurité de tous, vont devoir composer avec les détenus, ce qui va conduire à une situation totalement inédite.

© Survivance Distribution

Dans une ambiance flirtant avec l’absurde, la mise en scène va réussir à maintenir une atmosphère tendue alors même que les événements sont plutôt rares. Un suspense sur le devenir de ce petit groupe humain va alors monter crescendo et déboucher sur une étonnante humanité qui va se développer dans ce petit monde fermé.

La réussite du film repose aussi sur l’affrontement des deux acteurs principaux. Toni Servillo, visage fermé et peu loquace, incarne avec brio un personnage chargé de la plus lourde mission de sa carrière, confronté à celui interprété par Silvio Orlando, malin et subtil, dont on peine à deviner les réelles intentions.

Le film en compétition à la cérémonie des David Di Donatello 2022 a été récompensé de deux prix : meilleur acteur pour Silvio Orlando et meilleur scénario original pour le cinéaste et ses deux coscénaristes Bruno Oliviero et Valia Santella.