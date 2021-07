Arnaque à Hollywood - George Gallo - critique

Résumé : Max Barber, producteur de cinéma, est criblé de dettes auprès d’un chef de la mafia. Pour sauver sa peau, il prépare une arnaque à l’assurance en choisissant une star de western suicidaire, Duke Montana. Il monte à la hâte un film improbable avec l’intention de créer un accident dès les premiers jours de tournage.

Critique : Une bonne nouvelle n’arrive jamais seule : alors que les plateformes de streaming ont connu un succès spectaculaire en 2020, permettant à un public avide de continuer à découvrir des productions diverses, en l’absence d’accès aux grands écrans, mis au chômage technique en pleine pandémie, la réouverture des cinémas a prouvé que le septième art fait toujours rêver. Le calendrier bousculé, qui a perturbé la sortie de centaines de films, a conduit certains producteurs à privilégier l’e-cinéma ; une solution qui permet certes au public de découvrir des œuvres du septième art, mais qui ne l’a pas pour autant détourné des salles obscures.

C’est le constat que peut tirer le scénariste et réalisateur américain George Gallo, dont le long métrage The Comeback Trail devait sortir en décembre 2020 en salles aux États-Unis, avant d’être repoussé à juillet 2021, en raison de la crise sanitaire. Disponible en VOD en France, Arnaque à Hollywood est un remake d’un film réalisé par Harry Hurwitz en 1982, mettant en scène l’acteur Buster Crabbe dans le rôle de Duc Montana, ancienne star hollywoodienne tombée dans l’oubli et l’alcool. Ce personnage, repris par Tommy Lee Jones, cristallise les destins brisés des gloires adulées qui, abandonnées par la profession, ne rêvent plus que de retrouver les studios.

George Gallo brosse un portrait cruel et malgré tout plein d’espoir sur l’industrie du divertissement américain, ne cherchant pas à édulcorer, ni à enjoliver les coulisses des plus grands succès. Tout y passe : les financements parfois obscurs des films, les liens entre Hollywood et la mafia n’étant plus un secret pour personne ; les grandes difficultés que rencontrent les femmes pour devenir réalisatrices, recevant sans les demander les conseils de tous les hommes des plateaux ; les faux amis, attirés par l’appât du gain et qui disparaissent dès que les paillettes ne brillent plus…

Tout, tout, tout, vous saurez tout sur Hollywood, le propos constatant avec humour, mais toujours une grande lucidité, que finalement, depuis la création du premier studio de l’autre côté des collines de Los Angeles, en 1912, rien n’a changé. S’appuyant sur l’histoire même de l’industrie, Arnaque à Hollywood multiplie les références à l’âge d’or des studios américains, à l’époque où les succès internationaux s’enchaînaient, avec les premiers grands westerns épiques tels que La Caravane vers l’Ouest en 1923 ou Le Cheval de fer de John Ford en 1924, qui ont édifié le mythe originel de l’Amérique et des pionniers.

Le cinéma, c’était mieux avant ? Le film invite plutôt à penser autrement, rappelant que le septième art fait encore et toujours rêver, que ce soit les cinéphiles ou les professionnels.

Pour cela, George Gallo s’est entouré d’acteurs mythiques, mais vieillissants, entre Tommy Lee Jones, épatant en comédien sur le retour, et Robert de Niro et Morgan Freeman, truculents en producteurs malhonnêtes, qui se laissent peu à peu envoûter par la magie du cinéma. Le film témoigne de la pleine vitalité d’artistes qu’il aurait été trop facile de mettre de côté au premier cheveu blanc, cherchant à rappeler qu’un long-métrage est avant tout le résultat du travail d’équipe d’une multitude de talents.

Le septième art, le vrai. À savourer sans modération.