Astrakan - David Depesseville - critique

Résumé : Samuel est un garçon de douze ans à l’allure sauvage. Il est placé depuis quelques semaines dans le Morvan chez Marie, Clément et leurs garçons. Samuel s’émancipe, découvre les sensations et les troubles de son âge, mais doit faire face très vite aux secrets de cette nouvelle famille. Jusqu’à ce qu’un jour, tout vienne à se transfigurer.

Critique : L’astrakan est une fourrure noire bouclée prélevée sur les agneaux mort-nés. Une définition qui caractérise bien Samuel dont la courte vie est déjà jalonnée d’événements douloureux.

On ne sait pas grand-chose de ses parents biologiques. Son père aurait été tué par la police et sa mère brille par son absence. Alors, Samuel a été confié à une famille d’accueil, composée de Marie (la chanteuse et actrice Jenny Beth qui offre ici une palette inattendue de son talent artistique), Clément (Bastien Bouillon) et de leurs deux garçons. Le couple reconnaît avoir besoin de l’argent que leur procure la garde de Samuel. Les uns et les autres ne refusent pas de lui dispenser quelques moments de tendresse et d’attention mais, alors qu’eux-mêmes se débattent au milieu de difficultés financières et familiales, il arrive que la patience s’émousse et que les coups tombent, tandis que le comportement de l’oncle Luc (Théo Costa-Marini) se fait de plus en plus ambigu. Alors, pour résister au monde qui l’entoure, le garçon verrouille son cœur et son corps, provoquant, chez ses parents de substitutions, de nouvelles incompréhensions assorties de nouvelles sanctions.

Dans ce décor de forêts et d’étangs du Morvan (historiquement terre d’accueil des orphelins) dont la beauté brute est renforcée par le grain de la pellicule 16mm, le réalisateur filme des personnages aux mille facettes tout en prenant bien soin de ne jamais en révéler la véritable nature. Une manière de créer un univers fantomatique propre à rendre compte à la fois du trouble de notre jeune héros et des secrets inavoués de la famille qui l’héberge. Là où les frères Dardenne se seraient emparés sans détour d’une réalité crue, David Depesseville préfère naviguer entre onirisme et suggestivité, au risque de déstabiliser les amateurs de lignes droites. Pourtant, la précision d’une mise en scène qui jamais ne s’embarrasse de superflu, la force de conviction de l’ensemble des interprètes et tout particulièrement du jeune Mirko Giannini, et une intrigue qui ménage la juste dose de suspense, procurent une belle vitalité à ce premier long-métrage d’un cinéaste qui, à travers de précédentes œuvres, a déjà manifesté son intérêt pour l’enfance, la chronique rurale et le récit sensoriel.

Tout en conservant la part de mystère qui entoure le récit, la fin caracole au son d’une musique classique à la grandiloquence excessive et offre un puissant concentré de sentiments contradictoires au cœur d’une mise en scène totalement libérée. Au-delà de l’habituelle chronique adolescente, Astrakan fait le choix de s’intéresser à un garçon ni très aimable, ni très aimé, qui, perdu dans un dédale impressionniste de sensations et d’expériences obscures, aurait pu sombrer dans la noirceur. Or, grâce à la prestation époustouflante de son jeune interprète, on suit avec une attention grandissante le parcours de ce gamin déterminé à se délester d’un passé trop lourd.