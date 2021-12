Au cœur du bois - Claus Drexel - critique

Résumé : Dans le légendaire Bois de Boulogne, Samantha, Isidro, Geneviève et les autres font le plus vieux métier du monde.....Entre confidence, humour et dignité, ils et elles nous emmènent au cœur du Bois......

Critique : Claus Drexel excelle à mettre dans la lumière ces catégories de population que la société a pour habitude de cacher. En 2012, il réalise Au bord du monde, un documentaire sur les sans-abri parisiens et récidive avec Sous les étoiles de Paris, un long-métrage peu présent sur les écrans pour cause de confinements répétés (mais néanmoins récompensé de trois prix au 35e Festival International de Fort Lauderdale), qui met en scène la rencontre cocasse et émouvante d’une SDF et d’un migrant.

Bien déterminé à se démarquer du ton plus ou moins complaisant des reportages consacrés à ces sujets clivants, le réalisateur opte pour la voie de la poésie pour suivre le parcours inattendu de prostituées indépendantes et libres.

Débarrassé de ses familles endimanchées et de ses habituels joggeurs, le bois de Boulogne sert de décor intemporel à des personnages fantasques comme le sont ceux des contes. Sous l’œil féerique du cinéaste, le bois devient une forêt et la transsexualité se fait complice des mutations de la nature autant que des êtres qui l’habitent. Dans ce monde flottant, entre fiction et réalité, Drexel filme prostituées, travesties et transsexuelles qui semblent appartenir depuis toujours à cet espace naturel hors du temps. Installées dans des décors qui se nourrissent de la beauté des lieux en toutes saisons, Geneviève, Floria, Isidro, Judith, Julietta, Kimberley, Luciana, Mélina, Lydia, Mylène, Florence, Paola, Pirina, Prya, Raquel, Vicky, Yoanni, Samantha, venues des quatre coins du monde, déroulent le fil de leur vie avec une lucidité mordante.

Ici s’arrêtent les a priori sur une activité que certaines affirment avoir choisi et continué à aimer pour les rencontres et la forme de liberté qu’elle procure, tandis que d’autres dissimulent difficilement leur honte de devoir s’adonner à ces pratiques dans le seul but de faire vivre une famille restée à l’étranger. Pour tordre le cou à tous les tabous et normaliser un métier finalement pas plus contraignant qu’un autre, sont évoqués la concurrence, l’absence de plus en plus criante de clients, les lois inadéquates, les risques, les difficultés à mener de front vie privée et professionnelle. S’offre alors au spectateur un kaléidoscope de personnages (hommes, femmes, trans, Blancs, Noirs, Latinos, jeunes, moins jeunes, Français, trangers, personnes diplôomées diplômées, une ex-vendeuse ou une aide-soignante lassée de son travail en EHPAD). La multiplicité de ces points de vue fascine pendant que leur sincérité et leur dignité touchent droit au cœur. L’utilisation d’une caméra fixe accorde de fabuleux accents de vérité à ces témoignages délivrés par des êtres tout à la fois dignes et abrupts, à qui le récit tient à rendre toute leur humanité, indépendamment de tout jugement autour de la prostitution.

Un documentaire drôle et touchant qui, par son esthétisme et la justesse de son regard, fait de ces personnalités atypiques de véritables héroïnes de cinéma, auxquelles on s’attache instantanément et que l’on n’oublie pas de sitôt.