Les vieux - Claus Drexel - critique

Résumé : Ils sont de toutes origines et ont vécu près d’un siècle. Ils ont traversé les bouleversements de l’Histoire. Ils sont drôles, émouvants, rebelles. Ils nous surprennent et nous émerveillent. Pourtant, on entend rarement leur voix. Ce film est une invitation au voyage, à travers la France, à leur rencontre : les Vieux.

Critique : À l’heure où la société prend un malin plaisir à mettre sur le banc de touche ceux qu’elle nomme pudiquement les seniors, les chargeant de tous les maux et les taxant d’improductivité, Claus Drexel choisit courageusement de les mettre à l’honneur. Doté d’une dose égale d’empathie et de curiosité, il s’est toujours amusé à donner de la voix à ceux qui ne s’expriment habituellement pas. C’est ainsi que dans Au bord du monde, il va au devant des sans-abris qui hantent les trottoirs, les ponts ou les couloirs du monde, tandis que quelques années plus tard, il s’intéresse aux coulisses de la prostitution avec Au cœur des bois, un documentaire multi-récompensé.

Privilégiant les anecdotes personnelles au souvenir collectif, notre réalisateur et son équipe entreprennent un voyage à travers la France dans le but d’interroger des personnes âgées quatre-vingt à cent deux ans. Naît ainsi une sorte de conte qui parle d’un monde certes révolu mais qui a néanmoins existé.

Du baron à l’ouvrier en passant par l’immigré, tous racontent l’histoire du pays et sa transformation au fil des décennies. Filmée au domicile ou en maison de retraite, la grande majorité d’entre eux fait preuve d’une liberté et d’un optimisme inattendus, loin de l’hébétement qu’on leur attribue trop souvent. Ils parviennent même à évoquer avec sérénité et une certaine malice leur disparition prochaine, balayant d’un revers de main le tabou de la mort. Tandis qu’une fratrie d’octogénaires débat des tiraillements entre école privée et école publique, un couple s’écharpe, bien avant l’heure, sur le féminisme et la place de la femme au sein de la famille pour bientôt laisser la place à ces deux bienfaiteurs qui créent une association pour enfants défavorisés, après avoir été victimes de délinquance. Preuve en est que les sujets sociétaux ne changent jamais. C’est juste la façon dont on les aborde qui diffère. Les témoignages de ceux qui affirment que la France leur a ouvert le monde et que dans les HLM vivaient en parfaite harmonie Africains, juifs ou musulmans constituent une main tendue vers les nouvelles générations afin de les persuader que le repli communautaire n’est pas une fatalité.

Il ne s’agit pourtant pas ici d’occulter la réalité. Certaines scènes présentent des personnes que le handicap ou la maladie ont rendu particulièrement vulnérables. Après la légèreté et l’humour jaillit alors l’émotion.

La parole des anciens a toujours servi de socle aux générations suivantes. La mise à mal de cette transmission nécessaire aujourd’hui ne participe t-elle pas, en partie, au déséquilibre de nos sociétés modernes, plus attachées à la rentabilité qu’à la richesse sociale ? Telle est la question suscitée par ce documentaire généreux qui, sans leçon de morale ni faux-semblants, rappelle qu’avant de n’être réduit qu’à un groupe homogène arbitrairement soumis aux mêmes besoins, envies et à la même disgrâce, les vieux sont composés de caractéristiques toutes différentes. Faits de creux et de bosses, tour à tour lucides et chancelants, graves et rebelles, aussi émouvants qu’étonnants, ils sont encore animés d’un feu intérieur qu’ils ne demandent qu’à communiquer, à condition qu’on leur en accorde la possibilité.