Au-delà des sommets - Renan Ozturk, Freddie Wilkinson - critique

Résumé : Attirés par une photographie en noir et blanc du parc national de Denali en Alaska, trois alpinistes de renom poursuivent l’aventure ultime en retraçant les pas du légendaire alpiniste, explorateur et photographe Bradford Washburn. Ce trio sera-t-il capable de forger sa propre légende à travers un rêve ambitieux : d’escalader les périlleux sommets de Moose’s Tooth ? Traversant des amitiés fragiles et des blessures intenses, {Au-delà des Sommets} examine l’ascension vers la grandeur. C’est à la fois un récit d’aventure palpitant et un regard inoubliable sur les raisons qui nous poussent à explorer et nous dépasser...

Critique : Au-delà des sommets pourrait s’arrêter au seul récit de trois hommes qui décident de gravir un sommet gigantesque de l’Alaska. En réalité, leur bravoure s’inspire du témoignage d’un photographe des années 30, Bradford Washburn, qui non seulement a pu restituer des paysages superbes en noir et blanc du parc national de Denali, mais a aussi rendu possible un dépassement de soi face à ces immenses blocs de pierres et de neige.

Copyright Jupiter Films

L’intérêt principal de ce récit demeure les images. Le spectateur est absorbé par des vues aériennes des montagnes de toute beauté. On tremble avec ces alpinistes de l’extrême qui bravent des territoires a priori inabordables. Devant les dangers qu’ils encourent, on se demande où ils puisent leurs motivations, d’autant que le documentaire raconte un accident tragique d’un des trois escaladeurs, lequel a échappé de justesse à la mort. D’ailleurs, le film est truffé de récits dramatiques, ce qui curieusement n’empêche pas les trois amis de se projeter dans des aventures encore plus complexes et dangereuses. Immaturité ? Addiction ? Goût du tragique ? Toute les interrogations sont bonnes pour trouver une réponse à ces voyages extraordinaires.

Copyright Jupiter Films

Le but du long-métrage n’est pas de restituer uniquement les épreuves et les entraînements que s’imposent les alpinistes pour gravir ces montagnes infernales. L’objet est évidemment spirituel, au point que le récit se conclut avec une citation d’Aristote qui prévaut pour toutes les formes de dépassement de soi auxquelles l’homme s’expose. En même temps, c’est une histoire de bonhommes, ce film. Les femmes sont un peu absentes, hormis deux ou trois séquences où les sportifs de l’extrême concèdent l’importance du rôle joué par leur compagne.

Copyright Jupiter Films

Nous voilà donc face à un film très beau qui coupera le souffle au spectateur confiné dans le noir de la salle d’une cinéma. On pourrait regretter un montage et un scénario un peu didactiques qui épuisent parfois l’intérêt du sujet. En tous les cas, on ressort rempli d’énergie après un tel documentaire, avec le sentiment que les épreuves que nous impose la vie méritent sans doute d’être corrigées à l’aune du relativisme.