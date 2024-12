Au nom du pape roi - Luigi Magni - critique

Résumé : Rome, 1867. Déjà drastiquement réduit par l’unité italienne, le pouvoir temporel du pape est désormais contesté au sein même de la ville éternelle, où les patriotes libéraux sont de plus en plus actifs. Juge au tribunal du Sacré Collège, Monseigneur Colombo songe à démissionner. Mais une vieille amie, la comtesse Flaminia, fait appel à lui pour sauver la tête d’un jeune patriote arrêté après un attentat à la bombe contre une caserne de zouaves pontificaux. Colombo s’efforce de sauver la situation, d’autant que la victoire libérale semble inéluctable et que le jeune conspirateur n’est pas étranger à un bref moment d’égarement qu’il a eu vingt ans plus tôt avec la comtesse...

Critique : Peu connu en France, Luigi Magni réalisa plusieurs films historiques, situés au XIXe siècle, dans les années autour de l’unification de l’Italie. Au nom du pape roi est l’un d’entre eux, et donne envie de connaître les autres. Car le scénariste-réalisateur réussit une œuvre étonnante, mêlant les tons, de l’humour loufoque au mélodrame, avec une élégance formelle et des dialogues brillants. Commençons par ceci : on rit beaucoup dans la majeure partie du film des facéties de Nino Manfredi, et ses confrontations avec son serviteur rappellent les comédies de Molière (certaines répliques en ont la saveur !) L’acteur est maître de la moindre expression et fait un festival, (presque) sans cabotinage, jusqu’à l’émotion de la fin, poignante. Mais c’est aussi qu’il défend un personnage riche en nuances, celui d’un évêque qui se bat pour sauver son fils, puis les comparses de celui-ci, terroristes menacés de la guillotine : son itinéraire, qui va d’une lettre de démission à une autre, est une prise de conscience de plus en plus désabusée. D’abord cynique, il s’engage peu à peu ; certes des considérations privées entrent d’abord en jeu. Mais très vite (ah ! Les scènes avec la mère de l’un des condamnés, notamment celle où elle refuse l’hostie !) il affronte l’autorité ecclésiastique et, au final, les plus retors, les Jésuites. Là encore, la séquence finale est admirable : le Jésuite arrive pendant la messe ; il avance interminablement, le bruit de ses pas croissant, et Manfredi lui refuse la communion, en un geste de révolte désespérée. Il ne lui reste plus qu’à prononcer les derniers mots : « La messe est dite ».

Le scénario, très construit, permet à Magni de traiter de grandes questions (l’honneur, la paternité, la dignité, la morale) ; mais cela se fait sans grandiloquence et c’est même une forme d’humilité qui rend la réflexion plus forte. C’est cependant à l’Église qu’il réserve ses flèches les plus cruelles avec, d’ailleurs, un anticléricalisme plus nuancé qu’il n’y paraît : certes, dès le générique, des dessins féroces conspuent l’Église ; mais ce que Magni critique avec férocité, c’est le pouvoir clérical : on sent une tendresse pour les « petits prêtres », auxquels Manfredi s’identifie. En revanche pour l’apparat, les juges gâteux, les procès iniques, l’hypocrisie, toute la pompe (superbement restituée), il n’a aucune indulgence.

Il faudrait évidemment ajouter que le film se teinte d’une subtile tendresse, qui s’installe entre le père et le fils, et qui contamine d’autres personnages. En même temps apparaît la noirceur qui, elle aussi, se répand jusqu’à infuser toute la fin. C’est au fond, et malgré les vrais moments de comédie, une vision très sombre de la société que propose Magni, avec l’idée que le pouvoir, historiquement situé, a changé de nom, mais ses excès, l’injustice et la manipulation perdurent. Et au fond, quelle que soit l’époque, la dignité humaine consiste à se dresser contre, même et surtout si le combat est perdu d’avance.

Les suppléments :



En 29 minutes, Jean A. Gili situe le film dans un contexte historique, l’analyse, étudie la réception et les polémiques qui ont suivi sa sortie. On apprécie une fois de plus son érudition et sa faconde.

L’image :



Belle copie qui restitue de belle manière en particulier l’opulence des couleurs et des costumes. Quelques tremblements, de rares plans un peu flous, rien donc de rédhibitoire.

Le son :



La seule copie (VO Dolby Digital 2.0 Mono) propose un son clair aux dialogues parfaitement audibles.