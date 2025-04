Au travers des oliviers - Abbas Kiarostami - critique

Résumé : Une équipe de cinéma arrive dans un village du nord de l’Iran, dévasté par un tremblement de terre, pour réaliser un film : {Et la vie continue}. Hossein, jeune maçon, est engagé pour un petit rôle. Sa partenaire est Tahereh, la jeune fille du voisinage dont il est amoureux...

Critique : Quand il se lance en 1994 dans la réalisation d’Au travers des oliviers, Abbas Kiarostami renoue avec une histoire déjà largement amorcée. En 1987, il réalise l’un de ses plus beaux films, Où est la maison de mon ami ? Quelques années plus tard, la région est ravagée par un terrible tremblement de terre. Le cinéaste réalise alors Et la vie continue (1992), dans lequel il met en scène un cinéaste (Kiarostami lui-même interprété par un autre) qui se rend sur les lieux du tournage du film précédent afin de prendre des nouvelles de ses interprètes. C’est une partie de l’histoire de ce tournage que raconte Au travers des oliviers. Par cette double mise en abîme, le film s’inscrit donc d’emblée dans une réflexion du cinéaste sur son art, qu’il ne conçoit qu’en étroite relation avec la vie.

En effet, le récit du tournage, limité à quelques épisodes, vient s’enrichir d’une intrigue ténue mais puissamment romanesque. Hossein, l’acteur desdites scènes, les interprète avec une jeune fille dont il est l’amoureux malheureux, une jeune fille qui refuse obstinément de lui dire si elle accepte ou non une demande en mariage refusée par sa famille (entre-temps décimée par le tremblement de terre). Il profite du tournage pour plaider sa cause. Apparaissent alors étroitement imbriqués la vie et le cinéma, qui se nourrissent l’un l’autre. À travers une succession de scènes apparemment très simples, en réalité extrêmement travaillées, fonctionnant sur les répétitions et la durée, le cadre, le point de vue, le cinéaste dit tout de la puissance de ce lien.

Il ne néglige pas pour autant son intrigue (un vrai suspense s’installe, on veut vraiment savoir si Tahereh va finir par briser le silence et accepter l’amour fou de Hossein) ni les questions politiques et sociales qui se posent à l’Iran (voir par exemple le magnifique traitement qu’il réserve aux femmes, rendues à toute leur individualité). Les personnages, profondément humains (et magnifiquement incarnés par des acteurs professionnels ou amateurs) bénéficient d’un regard bienveillant, sensible bien que parfois distancié par une tendre ironie, celle qui empêche d’être dupe. L’ensemble de ces éléments donnent naissance à une œuvre splendide, d’une très grande puissance. Elle est tout entière résumée dans un dernier plan d’anthologie, d’une inoubliable beauté.

LE DVD





Le(s) supplément(s) à ne pas manquer : Excellent travail de la part de MK2. L’éditeur propose une introduction et des scènes commentées de manière très éclairante par Jean-Michel Frodon. S’y ajoutent un intéressant entretien avec le metteur en scène lui-même ainsi qu’un documentaire sur les coulisses du film.

Image & son : La qualité de l’image et du son rend parfaitement justice au travail plastique réalisé sur cette œuvre, notamment les superbes plans de nature.