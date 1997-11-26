Le goût de la cerise - Abbas Kiarostami - critique

Résumé : L’après-midi d’un jour férié, un homme d’une cinquantaine d’années, désespéré, sort de la ville au volant de sa voiture. Il recherche quelqu’un en manque d’argent qui accepterait d’effectuer une mission assez spéciale en échange d’une récompense. Au cours de sa quête, il fait plusieurs rencontres dans la banlieue de Téhéran : un soldat, un étudiant en théologie, un gardien et un taxidermiste, vivant à la limite de la marginalité. Chacun réagit à sa proposition de façon différente...

Critique : Palme d’or au festival de Cannes 1997, Le goût de la cerise est incontestablement l’une des plus belles réussites de son auteur. D’un abord a priori moins évident que d’autres films de Kiarostami (nous pensons par exemple à Où est la maison de mon ami ? ou Au travers des oliviers ), grave et assez austère, cette œuvre profondément belle n’en marque pas moins une nouvelle étape dans la recherche et les audaces formelles et thématiques d’un auteur passionnant, qui ne cesse d’impliquer son spectateur, de toutes les manières possibles. Dans chacun de ces domaines, Kiarostami va très loin.

La scène inaugurale donne une bonne idée de sa manière de procéder. Un homme conduit un véhicule ; la caméra le filme sans en sortir (un leitmotiv qui trouvera son aboutissement dans Ten , entièrement construit sur ce procédé). Il cherche quelque chose, ou plutôt quelqu’un ; on ne sait ni qui ni pourquoi. Notre première idée, suggérée par la mise en scène, les dialogues, la réaction de ses interlocuteurs, nous conduit sur la piste d’une drague homosexuelle. Ce n’est pas ça, on l’apprendra plus tard. Mais ça aurait pu. Inutile de préciser qu’aborder ce genre de sujet en Iran sans tomber sous le coup de graves poursuites (Kiarostami n’échappant pas à la censure) relève de la gageure. La totale réussite du cinéaste, clair sans être explicite, n’est pas une mince preuve de son talent ni de son ouverture d’esprit. Poursuivant dans cette voie avec autant de modestie que de ténacité, abordant des thèmes tels que la misère, la spiritualité, le suicide (sujet hautement tabou, puisqu’il est proscrit par le Coran), Kiarostami ne cesse de célébrer la vie et la liberté de l’homme, laissé seul maître de ses choix. Immense cinéaste, profond humaniste : une parfaite définition de la beauté.

LE DVD

Les suppléments



L’éditeur propose de nombreux bonus de qualité, à commencer par les commentaires lumineux de Jean-Michel Frodon. (présentation de l’œuvre, extraits). S’y ajoutent un assez intéressant making of de près de trois quarts d’heure, réalisé par Bahrman, l’un des fils d’Abbas Kiarostami.

Image et son



Pas grand-chose à redire dans ce domaine, l’ensemble est parfaitement satisfaisant.