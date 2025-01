Aux côtés du Dieu-Loup T.2 - Yomoko Yanamoto - la chronique Manga

Résumé : En route pour la capitale, les rencontres vont se multiplier ! Plus ou moins heureuses, celles-ci vont permettre à notre duo d’en apprendre un peu plus sur ce qu’ils sont... Ces découvertes vont dévoiler les épreuves qui attendent nos héros : des enjeux qui pourraient les dépasser malgré toute leur puissance !

Critique : Un second volet sympathique[…] avons-nous dit dans notre présentation …Et il s’agit bien de cela, un second volet sympathique mais qui ne nous a pas particulièrement convaincu et nous a laissé sur notre faim.

Nous avions quitté nos protagonistes à l’aube de leur voyage pour la Capitale en compagnie de Adler pour rencontrer la Princesse Rosalotte Spinnen Lilie.

La divinité de Tsubaki nous avait été révélé à la fin du premier tome amenant son lot de questions sur les enfants bénis, leurs pouvoirs, leurs limites et plus important pour notre candide héros, leurs origines ?

La rencontre avec la Rosa va apporter des réponses à certaines de ces questions tout en ouvrant le champs des possibles pour la suite de la série. À l’image de la relation entre les deux protagonistes qui s’avère beaucoup plus profonde et compliquée qu’une simple amitié, comme nous l’avions d’abord cru dans le premier tome.

©PIG3rd d’après Ezogingitune et TEDDY, SQUARE ENIX/Mana Books, 2024

La découverte de la cité, l’un des enjeux du voyage, se fait par le prisme des péripéties de l’indomptable Seigneur Loup et du naïf Tsubaki. Les intrigues et les différentes factions qui y sont mêlées nous apparaissent petit à petit laissant présager de très bonnes choses pour la suite. Dans ce second tome, une chose semble évidente : le monde créé par Yomoko Yamamoto est encore plus vaste que ce que les légendes du premier tome nous laissaient entendre.

©PIG3rd d’après Ezogingitune et TEDDY, SQUARE ENIX/Mana Books, 2024

La recette du premier volet entre action et humour fonctionne toujours aussi bien mais, contrairement au premier tome, il nous a manqué cette cohérence, cette touche de magie qui nous avait séduit. Ce deuxième volume prend son temps pour approfondir l’univers et poser les bases de la suite des aventures du Seigneur Loup et de Tsubaki … Nous attendons donc le prochain tome et avons beaucoup d’attentes ! Croisons les doigts pour qu’elles soient comblées...