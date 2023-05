Avant l’été - Claudie Gallay - critique du livre

Résumé : Jessica Belmont a 23 ans et vit près de Lyon dans l’hôtel de sa mère. Séparée récemment d’Antoine, elle a quitté son emploi de fleuriste et se laisse dorénavant vivre doucement. Elle est entourée de quatre amis du même âge qu’elle connaît depuis toujours. Il y a d’abord Juliette, sa sœur de cœur, très belle, qui rêve de devenir hôtesse de l’air. Puis Broussaille, une jeune femme qui travaille dans une boulangerie et qui collectionne les conquêtes. Boucle d’or, la mariée de la bande, qui a un petit garçon et qui travaille à la maison sociale. Camille enfin, salariée dans une supérette qui rêve de devenir esthéticienne. Leur vie est monotone, rythmée par les activités plutôt rares de la journée. Mais deux événements vont bousculer leur tranquillité : un prospectus annonçant un concours de talents dans le village, et la rencontre avec Madame Barnes, une riche héritière qui a besoin de compagnie.

Critique : Sur près de sept cents pages, Claudie Gallay se lance dans la description minutieuse de la vie de cinq jeunes femmes ordinaires, une existence loin, très loin d’être trépidante. Elle énumère avec soin leur quotidien et la succession de petits riens. Chapitre après chapitre, le lecteur subit péniblement les journées d’ennui qui s’enchaînent. Cette immersion dans l’inactivité est éviemment voulue par l’autrice. Les jours qui passent sont cadencés par l’embauche de Broussaille à la boulangerie, la gestion de l’hôtel, ou encore les épilations sans intérêt de la mère de Jess par Camille… On trouve aussi tous les clichés d’un petit village de province : les bandes de garçons rivales, l’église, l’hôtel et le bar avec ses flippers pour seule animation. Le lecteur prend également part aux rêves des personnages, de véritables échappées, mais surtout à la préparation de ce fameux concours qui va occuper tout leur temps libre, les quatre jeunes femmes ayant décidé d’organiser ensemble un défilé de mode pour la fête locale du printemps. Des centaines de pages lui sont consacrées, durant lesquelles on observe les protagonistes courir les friperies, coudre, parler, choisir leur musique, jusqu’au jour tant attendu du défilé.

Malgré quelques longueurs voulues pour bien nous faire comprendre ce quotidien répétitif et sans enjeu - dont on aurait toutefois pu se passer -, Avant l’été reflète l’insouciance et questionne aussi sur l’amitié et ses limites. Peut-on tout accepter au nom de cet amour ?

L’autrice se concentre sur le personnage de Jessica, notamment sur le lien très fort qui l’unit à Juliette, aborde aussi des questions existentielles. A travers elle, on perçoit toute la difficulté de franchir le passage vers le monde des adultes et l’on éprouve de l’empathie pour cette jeune fille zozotante, qui peine à oublier Antoine.

Claudie Gallay nous parle sans doute un peu de son histoire – elle est née en 1961 - et parvient à tenir en haleine avec des événements anodins et routiniers, ponctués par quelques rebondissements dans les toutes dernières pages de ce roman dont la conclusion est claire : si on ne prend pas sa vie en main, alors rien ne changera et les jours se répèteront… comme un jour sans fin.