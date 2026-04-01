Bagarre - Julien Royal - critique

Résumé : Naim est un amour dans la vie et un monstre quand il s’agit de se battre. Pour soigner sa chienne malade, il est contraint d’intégrer « Allo Bagarre » un service de combattants de rue qui règlent les embrouilles à coups de poings. Mais le jour où il comprendra que les conflits se règlent par le dialogue, Naim aura bien du mal à se faire entendre.

Critique Sur le papier, l’idée a tout du gadget : un service de bagarres à la demande comme point de départ d’un long métrage. Bagarre aurait pu s’y perdre. C’est pourtant précisément là qu’il trouve sa force, en assumant pleinement l’excès et le décalage. Julien Royal est le réalisateur de En passant pécho (2021) et Nouveaux riches (2023), deux films diffusés sur Netflix. Il confirme avec Bagarre son goût pour les formes hybrides, à la croisée de la comédie populaire et d’un cinéma plus stylisé. À partir d’un postulat volontairement absurde, il construit un univers singulier, où la surenchère et le rythme deviennent de véritables moteurs de mise en scène.

© 2025 Chi-Fou-Mi - Netflix. Tous droits réservés.

Au centre, Nassim Lyes impressionne par l’ampleur de son engagement. Sa performance, à la fois physique et comique, donne au récit son équilibre. Il parvient à conjuguer avec aisance intensité corporelle et précision du timing humoristique. Mais Bagarre doit aussi beaucoup à la performance des autres interprètes. Autour du protagoniste, Ramzy Bedia, Anaïde Rozam, Marina Foïs, Audrey Lamy et Hedi Bouchenafa participent à une dynamique collective particulièrement vivante. Le film s’autorise également des incursions venues d’autres horizons, à l’image de Greg Yega ou Hatik, brouillant les frontières entre différentes cultures populaires. Loin de créer une dissonance, cette diversité nourrit l’identité même du film et renforce son énergie.

La mise en scène privilégie le mouvement, la lisibilité et une certaine inventivité dans les séquences d’action, pensées comme de véritables espaces de jeu. Julien Royal y affirme un sens du rythme et de la direction d’acteurs qui donne au film sa cohérence, malgré son apparente démesure.

© 2025 Chi-Fou-Mi - Netflix. Tous droits réservés.

Et c’est peut-être là que Bagarre surprend le plus. Derrière son énergie immédiate et son goût pour l’excès, le film laisse affleurer une idée plus contemporaine : celle d’une violence devenue banale, presque consommable. Une piste que le film n’appuie jamais, préférant rester fidèle à sa logique de plaisir.

Un film qui avance sans détour et nous tient par son énergie.