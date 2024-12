Bâillements de l’après-midi T.2 – Shin’ya Komatsu - la chronique BD

Shin’ya Komatsu continue, au scénario et au dessin, à nous offrir ces tranches de vie drôle et décalées, légères et poétiques et c’est avec joie que nous retrouvons Awako ainsi que ceux et celles qui peuplent son univers.

Résumé : Ce deuxième tome démarre dans le salon d’Awako alors que la journée passe avec ces événements muets, envol des feuilles, papillon qui volète, chaleur douce filtrant par la baie vitrée. La jeune femme lit et profite de l’instant simplement...

Critique : Le premier tome nous avait offert un pas de côté dans le merveilleux, un petit tour par la magie citadine et campagnarde du monde de Awako. Ce nouvel opus parcourt un an de la vie de la jeune femme, décliné en quatre chapitres correspondant chacun à une saison. Un an à replonger dans cette ambiance douce, drôle et aérée.

Retrouver Awako et ses voyages, ses rencontres décalées, ses moments de délicatesse et d’humour est un petit plaisir. On découvre un restaurant où le 1er avril est quotidien, les soubassements d’un grand magasin habité par des taupes, ou encore le toit de l’immeuble de la jeune femme où est venu s’installer un éléphant. Chaque chapitre nous présente des petites histoires courtes de cinq pages à parcourir avec le sourire.

Ce manga nous rappelle qu’il est possible de faire de la BD avec un autre mode de narration. Ici, pas de spectaculaire, juste de l’étonnement, pas de tension dramatique, juste un quotidien enrobé de merveilleux, pas d’évolution psychologique et de transformation de personnage, juste une jeune femme qui profite des moments que la vie peut lui offrir. Et cette autre manière de raconter nous emporte doucement et fait énormément de bien à lire. Ce tome fait bien suite au premier car les histoires nous permettent de retrouver des personnages croisés dans le volume précédent, à côté de nouvelles têtes qui rejoignent l’univers de Awako.

© Shin’ya Komatsu / IMHO pour la traduction française

Shin’ya Komatsu continue à dessiner ce manga avec son trait rond et toujours aussi léger, ces douces nappes de gris qui donnent un peu de volume aux cases et du temps pour le silence. La contemplation s’installe avec les arrêts sur les petits événements de la journée. Des décors simples mais réalisés avec talent, des personnages originaux qu’on reconnaît au premier coup d’œil, une composition discrètement serrée pour raconter ce quotidien magique où vit Awako : voilà la recette d’une BD originale. Quand la lecture est finie, on espère tellement un troisième tome.

Bâillements de l’après-midi T.2 nous offre un très beau voyage poétique dans un univers où il fait bon se poser et oublier le temps d’un bâillement les tracas de notre quotidien trop connecté et bien trop chargé...