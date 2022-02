Mort sur le Nil - Kenneth Branagh - critique

Résumé : Au cours d’une luxueuse croisière sur le Nil, ce qui devait être une lune de miel idyllique se conclut par la mort brutale de la jeune mariée. Ce crime sonne la fin des vacances pour le détective Hercule Poirot. A bord en tant que passager, il se voit confier l’enquête par le capitaine du bateau. Et dans cette sombre affaire d’amour obsessionnel aux conséquences meurtrières, ce ne sont pas les suspects qui manquent ! S’ensuivent une série de rebondissements et de retournements de situation qui, sur fond de paysages grandioses, vont peu à peu déstabiliser les certitudes de chacun jusqu’à l’incroyable dénouement !

Critique : C’est la guerre. Le noir et blanc annonce un passé sombre où Hercule Poirot, promis au fermage, évite le pire pour son régiment mais, finalement, se fait défigurer le visage dont il cachera désormais les stigmates avec sa fameuse moustache. Kenneth Branagh s’attaque au roman d’Agatha Christie dans une version moins britannique qu’américaine en ouvrant délibérément sur cette page ancienne de l’histoire de l’Europe. Très vite, il quitte Londres pour s’en aller sur les rives du Nil où de riches convives accompagnent un couple en plein voyage de noces. On perçoit d’emblée que les décors égyptiens ont plus à voir avec la magnificence des images de synthèse, qu’une représentation réelle de l’époque des bords du Nil, avec sa pauvreté endémique et les vestiges de la colonisation. En fait, voilà un film pour le seul plaisir de la narration. Le cinéaste emmène ses spectateurs dans un univers aristocratique, où règnent la luxuriance, l’exagération et la cruauté.

Copyright Walt Disney Germany

En ce sens, on peut dire que le film touche à son but à savoir charmer les spectateurs. Le réalisateur offre une collection de personnages qui sont enfermés dans des stéréotypes, et surtout, comme la romancière savait le faire, s’avèrent tous plus ou moins coupables à l’avance. Seul le personnage de Poirot se démarque habilement. On découvre un homme malheureux, sombre, rongé par les pensées. En fait, il donne à tout le film une tonalité presque mélodramatique, devenant soudain un être sexué, enfermé dans un passé dont il ne parvient à s’extraire, et qui consacre sa vie à des enquêtes dont il n’éprouve qu’une forme d’aigreur. Cet antihéros mène l’enquête d’un meurtre qui finit par avoir lieu sur un navire magnifique où le champagne, les belles toilettes et la musique de jazz proposent le climat le plus adapté pour un crime sophistiqué. Car la sophistication est le qualificatif le plus adéquat à ce récit policier. Les protagonistes se replient dans des comportements figés, ne laissant finalement aucune prise sur l’environnement touristique et culturel qui les entoure. Ils viennent pour régler leurs comptes auprès d’une riche et belle femme, tout juste mariée.

Copyright Walt Disney Germany

La difficulté du long-métrage demeure dans le choix du réalisateur d’avoir centré son seul regard sur les personnages, dans la stricte continuité du style de Christie. Son Crime de l’Orient-Express avait privilégié une mise en scène plus dynamique et rythmée. Les personnages étaient plus sombres et l’enfermement dans le train rajoutait de la complexité au récit. Ici, la narration est plus linéaire. Finalement, le dénouement ne surprend pas vraiment et la manière de clore l’enquête déçoit un peu. D’ailleurs, le réalisateur refuse de parsemer son histoire de détails qui pourraient donner des pistes de réponses aux spectateurs. On assiste de façon passive à l’enquête du détective dont les révélations semblent sorties de son chapeau.

Copyright Walt Disney Germany

Mais ne nous plaignons pas trop. Mort sur le Nil offre une aventure cinématographique plaisante qui sera l’occasion pour les familles de fréquenter les salles obscures.