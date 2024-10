Barbès, little Algérie - Hassan Guerrar - critique

Résumé : Malek, la quarantaine, célibataire, vient d’emménager à Montmartre et accueille bientôt chez lui son neveu Ryiad fraîchement arrivé d’Algérie. Ensemble ils découvrent Barbès, le quartier de la communauté algérienne, très vivant, malgré la crise sanitaire en cours. Ses rencontres avec les figures locales vont permettre à Malek de retrouver une part de lui qu’il avait enfouie, de renouer avec ses origines et de commencer à faire le deuil de ses disparus.

Critique : Hassan Guerrar, célèbre attaché de presse, passe à la réalisation. Une conversion parfaitement réussie avec ce premier film, en partie autobiographique, qui dépeint un quartier foisonnant que quelques âmes, biberonnées au manichéisme médiatique, ont coutume de présenter comme un lieu peu fréquentable.

Coincé entre Montmartre, Pigalle et la Goutte d’or, ce quartier du 18e arrondissement de Paris se caractérise par une fusion de cultures et d’ethnies venues du monde entier. Si la célèbre marque Tati ne domine plus le secteur, les bazars, solderies et surtout le marché Saint-Pierre, l’un des plus grands magasins de tissus de France, attirent moult touristes et chalands.

Sans nier les problèmes dus aux divers trafics et à la petite délinquance, notre réalisateur, franco-algérien, s’inspire de son histoire mais aussi de tout ce qu’il a pu observer pour dépeindre, entre attachement et humour, une communauté certes tapageuse mais surtout unie et chaleureuse. Alors que le confinement du à l’épidémie de Covid-19 a isolé familles et amis, règne une ambiance amicale dans ce petit restaurant peuplé d’habitués qui semblent bien peu concernés par les mesures sanitaires. Il y a longtemps qu’ils savent qu’ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes mais ne s’en plaignent pas. La débrouillardise et la solidarité ont comblé l’absence de moyens dévolus à ces quartiers défavorisés. Entre drames et bonheurs, entourloupes et réel désir de s’en sortir, le récit regorge d’anecdotes en imbroglios, soutenu par une galerie de personnages pittoresques. Un univers que Hassan Guerrar connaît à la perfection et qu’il restitue avec une authenticité émouvante.

Le scénario (coécrit avec Audrey Diwan, Rachid Benzine et Peter Dourountzis) est parsemé de notes de légèreté et de jovialité, et évite l’écueil d’une démonstration trop pesante, tandis que les acteurs rivalisent d’ingéniosité pour faire vivre des personnages pétris d’humanité, qu’il s’agisse d’une distribution alimentaire organisée dans une église par une femme au grand cœur à qui Clotilde Courau prête une énergie communicative, ou de la transmission de valeurs familiales indéfectibles. Sofiane Zermani (Fianso de son nom de rappeur) livre une interprétation riche de mille nuances, de la gouaille à la fragilité. Ses camarades de jeu ne sont pas en reste qui tous insufflent bonne humeur et sincérité. Enfin, la mise en scène, précise, ne se perd jamais dans des plans inutiles et conduit le spectateur exactement là où il convient d’aller.

Présenté en compétition au festival du film francophone d’Angoulême, Barbès, little Algérie se lit comme un message de paix généreux, capable de fédérer toutes les cultures. Original et bienvenu par les temps qui courent !