Bat-Man. First knight – Dan Jurgens, Mike Perkins – la chronique BD

Résumé : À Gotham comme ailleurs, les années 1930 sont celles de la montée des périls : Grande Dépression qui génère une augmentation de la pauvreté et de la criminalité, montée de la haine antisémite, crainte d’une nouvelle guerre après l’arrivée d’Hitler au pouvoir… C’est dans ce contexte morose que Gotham est confrontée à une série de crimes exceptionnellement violents qui frappe les hommes de pouvoir de la ville : l’influent conseiller municipal Hodges est ainsi retrouvé décapité au milieu d’un bar. Le commissaire Gordon, l’un des rares policiers intègre de la ville, est chargé de mener l’enquête. Mais le bruit court qu’une étrange créature à l’apparence de chauve-souris arpente les rues et les toits de Gotham… Ce « Bat-Man », comme le surnomme la presse, mène sa propre enquête et découvre que ces crimes seraient commis par des criminels réanimés.

Critique : La célèbre collection « Black Label » de DC Comics, qui regroupe les récits – généralement portés par des auteurs emblématiques – qui s’écartent de la chronologie classique des récits de super-héros. Parmi les histoires emblématiques sur le Chevalier noir figure la trilogie de Sean Murphy, en particulier le premier volume baptisé Batman : white knight. Le scénariste Dan Jurgens, auteur du crossover « La mort de Superman », revient sur les premiers pas de Bruce Wayne en Batman. Clin d’œil aux premiers récits de Bob Kane et Bill Finger, l’héritier de la plus célèbre famille de Gotham est appelé « Bat-Man » – avec un tiret – ou la « Chauve souris ». Il est encore mal connu de Gordon et des criminels qui pullulent à Gotham, et mène là sa première véritable enquête.

© Dan Jurgens, Mike Perkins / DC Comics / Urban pour la traduction française

C’est pourquoi Dan Jurgens brosse le portrait d’un héros qui tâtonne dans sa manière de faire – faut-il utiliser des armes à feu pour combattre ? – et qui est loin d’être invincible : son corps souffre après chaque combat, et il est régulièrement contraint de battre en retraite. Wayne vit et agit seul, sans l’aide d’Alfred : c’est en dehors de son manoir qu’il trouve un appui moral, en particulier chez un rabbin de Gotham, figure qui souligne en creux la situation précaire des Juifs en Europe bien sûr (la question de l’immigration vers les États-Unis est évoquée dans le récit) mais aussi en Amérique, où la parole antisémite est tolérée. Bat-Man : first knight est construit comme un polar, avec une enquête qui suit un fil rouge : ces hommes déformés et dotés d’une force surhumaine qui s’attaquent aux notables de Gotham, pour le compte de « la Voix », celui qui tire les ficelles et que Bat-Man tente de démasquer, avec l’aide de Jim Gordon.

© Dan Jurgens, Mike Perkins / DC Comics / Urban pour la traduction française

Le dessin assez classique de Mike Perkins opte pour un réalisme dans la représentation des décors, assez touffus, et des personnages. Le manoir Wayne fait notamment l’objet d’un traitement soigné et apparaît comme un grand espace vide, que vient simplement combler une jolie actrice… Avec ses nombreuses scènes de nuit et sa colorisation sombre (noir, bleu nuit, nuances de rouge...), le dessin de Bat-Man : first knight répond parfaitement aux codes et à la mythologie de Batman.

Polar plaisant qui met en scène les premiers pas du Chevalier noir, Bat-Man : first knight séduit en particulier par son intrigue tenue et sa volonté de contextualiser les événements sur le plan historique, en montrant l’année 1939 comme un tournant dans l’histoire de l’Amérique.