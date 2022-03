Batman v Superman : L’Aube de la Justice - La critique d’une confrontation espérée

Résumé : Craignant que Superman n’abuse de sa toute-puissance, le Chevalier noir décide de l’affronter : le monde a-t-il davantage besoin d’un super-héros aux pouvoirs sans limite ou d’un justicier à la force redoutable mais d’origine humaine ? Pendant ce temps-là, une terrible menace se profile à l’horizon…

© Warner Bros.

Critique : Il y a maintenant plus d’une décennie, Zack Snyder nous livrait son premier film, le meilleur à ce jour, un superbe film de zombies malsain, pessimiste, où la foi en la société capitaliste ne trouvait même plus d’échos salutaires dans les paroles des médias. L’armée des morts n’était pourtant qu’un échelon dans la filmographie du réalisateur du Royaume de Ga’Hoole, béquilleur des extrémistes de tous bords. Avec Batman v Superman : L’Aube de la Justice, il tente de transposer les retentissantes ambitions de Man of Steel, dans un monde où la justice punitive (et destructrice) doit être contrôlée par les instances politiques gouvernementales. Mais les ambitions de Snyder peuvent-elles subsister au sein d’une commande emplie d’enjeux boursiers, dans tous les sens du terme ?

© Warner Bros.

Jusqu’alors, Zack Snyder a toujours su s’émanciper de ses scripts (parfois faiblards) pour planter des enjeux dramatiques soulignés par une image hautement iconique. Dans Sucker Punch, c’est bel et bien la beauté virginale du film qui étoffe sa qualité fondamentale. Or, ici, le cinéaste est clairement prisonnier de son scénario bancal, qui donne aux spectateurs l’impression de devoir obligatoirement passer par certaines cases imposées par (l’énorme) production. Le fait de métamorphoser Superman, nommément un soldat pour les États-Unis, en une sorte de martyr, conduit le même spectateur vers un constat d’impuissance qui semble être celui du metteur en scène pour une bonne partie de son long métrage (d’une durée inutilement excessive de plus de 2h30). Si la belle scène d’exposition permet à Snyder d’analyser la machine "démocratique" américaine, ses personnages ne s’étoffent jamais autrement que dans l’affrontement, certes impressionnant, mais il faut bien l’avouer à l’orée de la surenchère.

© Warner Bros.

Ce manque d’épaisseur des personnages est clairement le maillon faible de cette production néanmoins parée de certains atouts formels, ne semblant pas vouloir quitter le réalisateur de 300. Parmi ces derniers, on retiendra l’excellente photo de Larry Fong, et le sens du cadrage de Zack Snyder, supplantant largement son producteur Christopher Nolan lorsqu’il s’agit d’orchestrer des combats mano a mano larguant ceux de The Dark Knight Rises. Au rayon des belles idées, on soulignera également celle du personnage christique librement réapproprié par les défenseurs de dogmes manipulateurs. On sent cette envie du réalisateur de donner un "après" aux scènes de destructions massives du tout numérique... L’entreprise semble lourde sur les épaules d’un créateur, certes tenace, mais qui n’a visiblement pas eu le droit de privilégier sa personnalité face au ballet des licences. Zack, à quand un retour vers un projet modeste, mais de l’ampleur de L’armée des morts ?