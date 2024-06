Bertille et Lassiter – Eric Stalner - la chronique BD

Résumé : {Bertille et Lassiter} se déroule à Noël 1966. Un jeune homme s’embarque dans un train et sympathise avec un couple âgé un peu étrange et farfelu, les Bertille. Le jeune homme s’appelle Jonathan Lassiter, américain de passage en France. Le quatrième voyageur du compartiment soulève la suspicion de Monsieur Bertille, peut-être à raison car Bertille est un ancien policier...

Critique : Cette BD démarre comme un polar et finit dans le fantastique. On a le plaisir de retrouver le couple des Bertille, avec une quarantaine d’années de plus. Ce duo détonnant a très bien vieilli et les retrouver à l’âge de la retraite est une très bonne idée d’Eric Stalner. Cela permet aussi de revenir sur le mystère qui les a réunis et d’en savoir un peu plus, mais pas tout, ce serait trop facile.

Jonathan Lassiter est aussi perdu qu’il l’était avec le cambrioleur de haut vol rencontré dans son aventure précédente. Forcément, pour se sortir de la désastreuse situation où il s’est fourré, il lui fallait bien l’aide du couple Bertille, bien plus débrouillard. Une histoire qui avance sur les chapeaux de roue et qui nous entraîne dans une chasse à l’homme inquiétante. Même si quelque chose nous dit rapidement que nos héros, bien qu’en danger, ne risquent pas une mort imminente.

Un élément fait que la balance penche intégralement en leur faveur. Les surprises de cette histoire jouent plus sur le rapport entre les personnages, dans un camp comme dans l’autre. L’humour s’insère entre deux scènes d’action, voire même pendant la scène d’action, au détour d’une réplique bien placée.

© Eric Stalner / Grand Angle

Le dessin apporte sa part de magie avec un style réaliste, un encrage léger, des décors fouillés. On retrouve, comme dans les deux précédentes, ce jeu du sépia et du rouge, touche de couleur qui intervient régulièrement sur certains éléments de l’histoire, comme la robe de Bertille, la boule, le wagon dans lequel les héros se rencontrent…

Ce jeu des nuances de gris qui s’étalent sur les visages blancs, pour apporter ombres et volume, tracés comme à coups de pinceaux, apportent une douceur à l’image. La neige omniprésente, sauf en intérieur ajouté à cette utilisation du rouge donne une allure de conte de Noël à ce récit, qui se confirme avec le scénario. La magie de Noël, sans être explicitement nommée, est bien présente, dramatisée parfois, mais toujours là.

La composition permet à Eric Stalner de laisser exploser son trait dans certaines scènes au travers de cases variées, des petites cases enchaînant sur les plans des visages, jusqu’aux grands dessins situant l’action, ou posant le drame de certaines situations.

La fin de cette BD ouvre encore plus de portes qu’elle n’en ferme et malgré le fait que l’on ait maintenant une belle trilogie, la mystérieuse boule rouge nous donne envie de retrouver ces personnages pour en savoir plus encore sur elle.

Bertille et Lassiter offre un troisième tome à deux histoires qui semblaient totalement indépendantes, et nous permet de retrouver ces héros pour un beau conte de Noël plein d’action et d’humour, au graphisme élégant et raffiné.