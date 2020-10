Blanc, une histoire dans la montagne - Stephane Kiehl - critique du livre

Résumé : Lorsqu’il aperçoit un renard piocher dans la poubelle de sa maison puis s’enfuir dans les bois, un jeune garçon enfile ses moufles et son manteau et part à sa poursuite. Un jeu de cache-cache démarre alors, mais c’était sans compter la brume qui envahit la montagne, va perdre le garçon et l’amener à faire de dangereuses rencontres.

Critique : Stéphane Kiehl nous convie à une promenade dans une forêt enneigée, en plein de cœur de la montagne. Mais le brouillard embrasse vite le garçon et dissimule aussi bien le sentier que ses traces de pas et les habitants de ces terres, les plus inoffensives comme les plus féroces. Pour plonger le lecteur dans cette impression de perdition qui s’empare de l’enfant, l’auteur utilise des calques sur lesquels sont imprimés des fragments de dessins. Ainsi, lorsque le lecteur tourne les pages, le paysage se transforme à travers la transparence des feuilles de papier qui laissent apparaître des portions d’images plus ou moins grisées : l’image évolue constamment et restitue l’émerveillement de découvrir un monde qu’on ne peut que percevoir, qui se meut, dissimule et révèle des particularités de l’environnement, tout comme les animaux de ces bois. Ce panorama mouvant se révèle des plus envoûtants. Il prend vie avec un dessin numérique un peu froid, mais qui incarne particulièrement bien cette histoire où le réalisme se mêle aux mirages fantastiques, qui émergent au sein de pages particulièrement imposantes.

Stéphane Kiehl / La Martinière jeunesse

Si l’on prend plaisir à se perdre en même temps que le garçon, on pourrait reprocher à l’album sa brièveté : une fois la brume dissipée, l’enfant retrouve son chemin et l’histoire se termine. L’expérience particulièrement forte du bois, au centre de la poétique du récit, s’étend sur seulement quatre feuilles de calque, ce qui peut sembler un peu court pour déployer pleinement tout le potentiel poétique d’un tel dispositif. Nous aurions aimé nous laisser emporter plus longuement dans ces formes qui se font et se défont, partir plus profondément à la recherche d’animaux cachés dans ces landes indistinctes, vivre plus intensément le sentiment de vertige qui découle de cet égarement aventureux et pour le moins périlleux. Mais finalement, cette petite déception confirme tout le plaisir que l’on prend à la lecture de ces pages, et n’est-ce pas aussi le signe d’une belle réussite et de son plus grand mérite ? On veut se replonger dedans, prolonger le bonheur que l’on éprouve à déambuler dans ces bois hallucinés.

Stéphane Kiehl / La Martinière jeunesse