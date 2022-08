L’aventure intérieure - Joe Dante - critique

Résumé : Forte tête de la marine américaine, le lieutenant Tuck Pendelton se porte volontaire pour une expérience très risquée. Miniaturisé, aux commandes d’un submersible de poche, il va être injecté dans l’organisme d’un lapin. Mais de méchants espions industriels s’emparent de la puce qui peut inverser le processus. C’est alors que Tuck se trouve propulsé dans l’arrière-train d’un modeste employé de supermarché. Il va devoir convaincre son hôte de le sortir de là !

Critique : Produit par Steven Spielberg et coécrit par Jeffrey Boam et Chip Proser, L’aventure intérieure est librement inspiré du film de SF Le voyage fantastique (1967) de Richard Fleischer. La réalisation devait initialement être confiée à Robert Zemeckis puis John Carpenter, avant que la production ne fasse appel à Joe Dante. Celui-ci demanda à remanier le script pour jouer la carte de la légèreté et de la parodie. Après les succès critiques et publics consécutifs de Piranhas, Hurlements et surtout Gremlins (déjà produit par Spielberg), Joe Dante avait le vent en poupe, malgré son récent échec d’Explorers. Le cinéaste a joué le jeu du divertissement populaire et des contraintes de studio, tout en apportant sa touche personnelle de second degré et de références, même si le film est moins décalé que Panic sur Fiorida Beach, hommage aux séries B de sa jeunesse qu’il tournera six ans plus tard. Ce qui frappe dans L’aventure intérieure, c’est la capacité de Joe Dante à mélanger avec subtilité les genres. Si le pitch revoie indiscutablement à la science-fiction (la miniaturisation de scientifiques infiltrés dans des êtres vivants), la narration mobilise également la comédie burlesque (les quiproquos autour de l’hypocondriaque Jack Putter), le buddy movie (l’amitié forcée entre ce dernier et le lieutenant Pendleton qui pilote dans ses entrailles), le film d’aventures et d’espionnage (le kidnapping par un mafieux lié aux trafics internationaux), voire la comédie romantique à travers l’idylle par procuration et le lien sentimental trouble entre les trois personnages principaux.

Ce pourrait être poussif, invraisemblable, surchargé : c’est pétillant, enlevé, inventif. Le film comprend à cet égard plusieurs séquences culte, de l’enlèvement dans un camion frigorifique au passage où les deux méchants à leur tour miniaturisés doivent monter sur les épaules l’un de l’autre pour téléphoner d’une cabine, en passant par la transformation physique de Jack sous le regard horrifié de ses hôtes. Et si le contrat de tout blockbuster d’action est respecté (l’œuvre décrocha l’Oscar des meilleurs effets spéciaux), L’aventure intérieure ne lésine pas sur le politiquement incorrect, pointant du doigt l’alcoolisme de son héros dès la première séquence. Le métrage vaut aussi par son casting qui est un véritable régal. Alors au sommet de sa gloire, Dennis Quaid parodie quelque peu son personnage de L’étoffe des héros qui avait assuré sa notoriété, quand le comique Martin Short (peu connu en France) devait trouver le rôle de sa vie. Quant à Meg Ryan, qui n’était pas encore la star de Quand Harry rencontre Sally, elle se montre délicieuse et très pro dans un emploi à la fois physique et émotionnel. Les autres interprètes se meuvent avec bonheur dans le dispositif. C’est le cas du vétéran KevinMcCarthy, ex-vedette de L’invasion des profanateurs de sépultures, prodigieux en antagoniste cynique ; ou, dans un petit rôle de cliente cauchemardesque, Kathleen Freeman, ex-complice de Jerry Lewis.

L’aventure intérieure reçut un accueil critique nuancé à sa sortie. Ainsi, La Revue du Cinéma louait « cette obsession tenace de l’alien, de la métamorphose, de l’identification » (Jacques Valot), chère au cinéaste, tout en regrettant « la méchanceté satirique et iconoclaste » de l’auteur de Gremlins. Sur le plan commercial, le film fut un succès moyen aux États-Unis avant d’être mieux accueilli par le public français. Il faut (re) découvrir cette œuvre qui rétrospectivement se révèle comme l’une des meilleures de son réalisateur.