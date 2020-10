La guerre des mondes - La critique + Test DVD

Résumé : Ray Ferrier est un docker divorcé et un père rien moins que parfait, qui n’entretient plus que des relations épisodiques avec son fils Robbie, 17 ans, et sa fille Rachel, 11 ans. Quelques minutes après que son ex-femme et l’époux de cette dernière lui ont confié la garde des enfants, un puissant orage éclate. Ray assiste alors à un spectacle qui bouleversera à jamais sa vie...

Critique : Confessons-le d’emblée : La guerre des mondes, le blockbuster de Steven Spielberg, est un grand film qui, par la grâce d’une mise en scène et d’effets spéciaux hallucinants, retranscrit au plus juste une attaque extraterrestre imminente et donne à voir ses conséquences à hauteur d’Américains lambda, plus précisément d’une famille en pleine déconfiture affective, sans digressions plombantes du côté de la Maison-Blanche, des militaires ou des politiciens. En jouant la carte d’un réalisme âpre (les premières scènes d’attaque du tripode, hallucinantes) et d’un fantastique discret (Spielberg envoie de bonnes vibrations aux films de science-fiction des années 50), le cinéaste ne renie guère la fidélité à la trame originelle mais apporte des éléments personnels, des obsessions comme le thème de l’enfance abandonnée, et casse l’image lisse des gentils extraterrestres façon Rencontre du troisième type et E.T.. Pessimisme ? Sans doute.

Aux antipodes de Shyamalan et Emmerich qui, sur le même sujet, ont prouvé l’étendue de leur nullité artistique (la bondieuserie et le mysticisme craignos de Signes ; le patriotisme exacerbé de Independance day), Spielberg, lui, tend vers la simplicité et évite tant que possible l’ambiguïté et la roublardise. On lui pardonne les allusions maladroites aux maux d’une Amérique post-11 septembre meurtrie et parano et surtout cette conclusion ratée qu’on soupçonne teintée d’ironie, voire d’onirisme (histoire de renforcer la noirceur du tableau). Mais on l’applaudit pour la fluidité de son dernier opus qui concilie avec une efficacité inouïe drame familial et scènes d’action exceptionnelles. Quelque chose comme l’adéquation parfaite entre l’intimisme et le spectaculaire. Quelque chose de fort stimulant...

Le DVD





Le(s) supplément(s) à ne pas rater : Pas de bonus pour cette édition simple.

Image & son : Le DVD de cette rentrée 2006 qui fera trembler vos murs. L’éditeur n’a fait pas dans la finesse et livre une bombe à vous en coller un sourire jusqu’aux oreilles. L’image est resplendissante, d’une précision chirurgicale et cristalline ; c’est d’une grande fluidité qu’il s’agisse des moments de bravoure (émergence des tripodes) ou des scènes de huis clos (dans la cave avec le psychopathe). Les couleurs offrent une palette d’une rare richesse (la teinte rougeoyante explose sur votre écran), bénéficiant d’un contraste parfaitement dosé. Côté son, la perfection est aussi au rendez-vous. Si les Dolby Digital 5.1 démontrent tout leur potentiel, on ne saurait trop vous conseiller le DTS 5.1 (français uniquement) qui va littéralement vous défoncer le crâne. A titre d’exemple, la scène du ferry est un modèle d’utilisation du home cinéma où absolument tous les canaux sont exploités pour une impression d’immersion totale.