Bokko Chan – la chronique livre

Résumé : Shin’ichi Hoshi a écrit environ mille nouvelles ultra-courtes. Il est devenu un maître de la littérature short-short (des nouvelles de quelques pages). Ce recueil est une compilation de cinquante d’entre elles.

Notre avis : C’est donc une flopée d’histoires qui nous est offerte ici. Toutes reposent sur une construction simple : une exposition rapide qui nous plonge dans un univers, une évolution de l’histoire suivant le protagoniste – ou les protagonistes - et un retournement qui fait aussi office de chute. L’auteur né en 1926 est décédé en 1997. Certaines de ces nouvelles ont plus de cinquante ans. Et pourtant, elles abordent des thèmes qui nous parlent toujours aujourd’hui : la surpopulation, la société de consommation, la pollution, la gestion des déchets et bien sûr, la condition humaine, les hommes et les femmes avec tous leurs défauts et leurs qualités, en tant qu’individus ou en société.

L’ambiance, la concision et surtout l’humour, parfois noir, de l’auteur ressortent de façon cinglante à travers ce texte.

Nous vous recommandons de déguster ce livre à petites doses, nouvelle par nouvelle, afin de mieux savourer le piquant de chacune. Bien sûr, aujourd’hui, de nombreux auteurs se sont lancés sur cette voie, en roman et en série aussi. Certaines chutes sont donc maintenant parfois prévisibles. Mais dans l’ensemble, vous serez souvent étonnés par les retournements et surtout par la vision du futur de Shin’ichi Hoshi, parfois proche de notre présent.

Bokko Chan est une compilation de nouvelles ultra-courtes, petites pépites de la littérature de genre, allant de la science-fiction au fantastique, dotées de conclusions finement travaillées. Un vrai plaisir de lecture.