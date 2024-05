Bona - Lino Brocka - critique

Résumé : Jeune fille issue de la classe moyenne philippine, Bona a cessé de fréquenter le lycée. Elle préfère suivre Gardo, acteur second couteau sur des films à petit budget. Son attitude finit par exaspérer son père, qui la met dehors. Bona part s’installer chez Gardo. Alors qu’elle pense pouvoir enfin vivre une histoire d’amour avec lui, la jeune fille devient sa bonne à tout faire, obligée de supporter le défilé incessant de ses nombreuses conquêtes…

Critique : Révélé avec Insiang, Lino Brocka s’est imposé comme un maître du cinéma philippin. Au carrefour du mélodrame populaire et du néoralisme, il a signé des films majeurs qui ont pu être distribués en France, à l’instar de Manille (1980) et Bayan Ko (1984). Sa disparition prématurée, en 1991, a sans doute privé les cinéphiles d’autres pépites. Bona est un cas particulier dans sa filmographie. Présentée à la Quinzaine des Réalisateurs en 1981, cette œuvre tournée un an plus tôt n’a jamais connu de sortie commerciale en France, et est demeurée invisible pendant quatre décennies. Le film avait été produit par Nora Naur, star philippine des années 70, qui incarne le rôle-titre. L’actrice, alors au creux de la vague, tentait de relancer sa carrière en étant dirigé par un cinéaste de renommée internationale. Les cinéphiles ont pu la revoir dans Taklub (2015) de Brillante Mendoza. Elle campe dans Bona une jeune fille vivant avec sa famille dans un quartier de la classe moyenne de Manille.

© 1980 MS NORA CABALTERA VILLAMAYOR AKA NORA AUNOR. Tous droits réservés.

Celle-ci voue une admiration sans bornes à Gardo (Phillip Salvador), un acteur raté qui joue les figurants dans de piètres productions, et se prend pour la star locale. Pour être au plus près de son idole, Bona quitte le domicile de ses parents et squatte chez Gardo. Elle devient sa bonne à tout faire, et sa maîtresse occasionnelle, tout en devant supporter la présence des multiples conquêtes féminines qu’il ramène chez lui. Le scénario joue la carte du mélodrame en mettant l’accent sur le déni de Bona, amoureuse refusant d’admettre que l’homme dont elle s’est entichée est d’une rare médiocrité et ne s’intéresse aucunement à sa groupie. En même temps, certaines touches de comédie, glissant même vers le burlesque, conduisent à des ruptures de ton étonnantes, comme dans cette incroyable séquence où Gardo, ivre mort, défonce la porte d’un voisin apeuré...

© 1980 MS NORA CABALTERA VILLAMAYOR AKA NORA AUNOR. Tous droits réservés.

Le long métrage comporte également des passages quasi documentaires (la procession religieuse), une brève scène de « film dans le film », et a recours aux contrastes visuels et sonores, d’une fête de mariage traditionnelle à un passage en boîte de nuit dévoilant l’influence de la culture pop mondialisée sur la jeunesse de Manille. Cette diversité d’approches de Bona, dont la proposition oscille entre le premier et le second degré, le désir de conter un drame sentimental et la tentation de la mise en abyme, n’est pas la moindre qualité du film. Bona, que l’on croyait perdu, a été restauré à l’initiative de Carlotta et Kani Releasing qui ont acquis les droits après avoir appris que Pierre Rissient avait déposé le négatif original au laboratoire LTC (maintenant Cité de Mémoire). Une nouvelle version inédite a donc été scannée, restaurée et étalonné en 4K, la restauration son ayant été réalisée par L.E. DIAPASON. La section Cannes Classics du Festival de Cannes a permis une avant-première du film restauré le 19 mai 2024, et Carlotta le distribuera en salles le 25 septembre.