Bonhomme - la critique du film

Résumé : La vie de Piotr et Marilyn, jeune couple de la banlieue lilloise, va être bouleversée suite à un accident de voiture. Traumatisé crânien, Piotr, s’il garde son physique avantageux, n’a plus toute sa tête : tantôt matou apathique, tantôt fauve en rut à l’hypersexualité débridée. Pour Marilyn, convaincue que son amour pour lui peut le sauver, c’est le début d’une épopée menée vaille que vaille et cul par-dessus tête.

Critique : Marion Vernoux a souvent excellé à nous proposer des histoires d’amour justement équilibrées entre drame et réalisme, humour et sensibilité. Le couple émouvant et troublant formé par Laurent Laffite et Fanny Ardant dans son précédent film Les beaux jours nous avait offert quelques jolis instants de juste délicatesse.

Aussi, le drame auquel se retrouve confronté ce jeune couple (Piotr et Marylin) porté par des interprètes talentueux (Nicolas Duvauchelle et Ana Girardot) nous laisse espérer un récit à la hauteur de son sujet.

Le choc de l’accident de voiture provoque un syndrome frontal qui plonge Piotr dans le coma plusieurs jours. A son réveil, il est non seulement amnésique mais il a aussi perdu toute pudeur et toute sociabilité. Il est en proie à une libido frénétique que sa compagne, déterminée à reconstituer leur couple, tente de satisfaire jusqu’au jour où pour faire face à leurs problèmes financiers, elle décide de tirer profit de ces érections intempestives en « dépannant » quelques amies et collègues en manque d’amour. Et c’est là que le scénario trébuche et s’égare dans une impasse qui lui sera fatale. Si Marylin prétend vouloir continuer à aimer comme avant un Piotr qui n’est plus que l’ombre de lui-même, on doute peu à peu de la sincérité de ses motivations. La somme rondelette annoncée par l’assurance au titre du préjudice subi par son compagnon l’intéresse à coup sûr bien davantage que le système de garde qu’elle doit mettre en place pour surveiller ce grand dadais au comportement plus immature que celui d’un adolescent. L’énergie du combat qu’elle mène contre sa belle-mère qui, elle aussi appâtée par l’odeur de l’argent, souhaite reprendre son fils chez elle, renseigne sur l’exacte mesure des sentiments de Marylin pour Piotr.

Délaissant définitivement la sensibilité qui aurait pu émaner de l’étude affinée du sacrifice amoureux annoncé, le scénario préfère se concentrer sur l’animalité sexuelle qui, si elle peut constituer un élément comique dans un premier temps, vire rapidement à la trivialité pathétique de son personnage principal jusqu’à amener ce couple prometteur au seuil de la caricature.