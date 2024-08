Bonnard et le Japon – Isabelle Cahn, Brigitte Koyama-Richard, Toshiko Kawakane, Sandra Gianfreda, Mathias Chivot, Marina Ferretti Bocquillon, Véronique Serrano - chronique du livre

Résumé : « Bonnard et le Japon » analyse comment le peintre Pierre Bonnard (1867-1947) s’est approprié les codes de l’estampe japonaise dans ses propres œuvres tout au long de sa vie. Il s’agit du catalogue de l’exposition éponyme qui se déroule à l’hôtel de Caumont centre d’art d’Aix-en-Provence du 30 avril au 6 octobre 2024.

Critique : Ce catalogue est un bel hommage au travail de Pierre Bonnard. Il commence avec trois essais qui se penchent respectivement sur le peintre et ses rapports avec le Japon, sur les codes esthétiques de l’estampe japonaise et la collection Georges Leskowicz, qui prête la majorité des xylogravures présentées à l’hôtel Caumont.

On découvre les œuvres classées par thèmes, parmi lesquels le Japonisme, l’évolution du regard, le cinétisme... Au tota,l neuf chapitres permettent de découvrir les toiles de Bonnard, en rapport avec les créations d’artistes comme Hokusai, Hiroshige ou encore Kuniyoshi.

On finit sur une biographie du même Bonnard et le recensement des estampes japonaises exposées.

Voir comment un peintre occidental s’approprie les concepts japonais développés par les artistes nippons, comme le passage des saisons, le mouvement, l’impermanence du monde, est très étonnant. Car Bonnard ne peint pas en imitant les maîtres de l’estampe, il développe son propre style où il intègre les codes de l’ukyo-e, "les images d’un monde flottant", comme la recherche de la couleur en tant que moyen d’expression de la lumière, la rupture de la perspective ou encore l’absence d’ombres, ce qui donne l’impression qu’au premier abord il n’y a pas de lien. Les essais et les textes introductifs des chapitres sont justement là pour souligner l’existence de ce rapport.



Copyright Femme au Jardin : Femme à la robe quadrillée (1890-1891) par Pierre Bonnard, Paris, Musée d’Orsay, détail Cat. 26

Catalogue "Bonnard et le Japon" In Fine Editions d’Art 2024

Le soin apporté à la reproduction des œuvres qui émaillent ce catalogue est très notable. Les toiles, affiches, dessins présentés sont tous étonnants, car ils sont aussi divers qu’unis par un certain style. Les tracés à l’encre semblent à l’opposé des toiles foisonnantes de couleurs et pourtant, dans les silhouettes, une unité ressort tout de suite. Feuilleter ce catalogue et se plonger dans les œuvres, voir les estampes et chercher le lien, s’aider des articles, tout cela procure un véritable moment de paix.

Bonnard et le Japon est un catalogue reprenant les œuvres de l’exposition du même nom et permettant de saisir la manière dont Pierre Bonnard, peintre occidental, s’approprie de manière très personnelle et presque intime les codes de l’estampe japonaise.