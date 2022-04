Bubble - Tetsurô Araki - critique

Résumé : L’histoire se déroule à Tokyo, dans un monde inondé de bulles ayant modifié les lois de la gravité. Coupée du reste du monde, Tokyo est devenue le terrain de jeu d’un groupe de jeunes adeptes de parkour privés de leurs familles, dont les équipes s’affrontent d’immeuble en immeuble. Un jour, après une figure périlleuse, Hibiki, jeune prodige connu pour son style de jeu risqué, est propulsé vers l’océan dénué de gravité qui entoure la ville. Il est sauvé par l’intervention soudaine d’Uta, jeune fille aux pouvoirs mystérieux. Tous deux vont alors entendre un son qu’eux seuls peuvent percevoir. Pourquoi Uta a-t-elle ainsi rejoint Hibiki ? Leur rencontre les mènera à une révélation qui va changer le monde.

Critique : Depuis quelques années, la Japan culture bénéficie d’un plébiscite croissant auprès du public européen : en témoigne le succès commercial et culturel des mangas, animes et longs-métrages d’animation. Sans doute la philosophie du monde du pays du soleil couchant, toute en simplicité et humilité, influence-t-elle positivement des peuples occidentaux de plus en plus tendus et divisés par les crises successives auxquelles ils font face.

Bubble inscrit sa thématique et son récit dans la tradition des layout grand public, tout en s’en distinguant par une esthétique singulière et envoutante.

Copyright Netflix

Au sein d’une intrigue simple, efficace et résolument contemporaine teintée de théorie cosmologique, le film revisite le conte de la petite sirène, auquel Uta, une bulle anthropomorphique ayant pris l’apparence d’une jeune femme, fait explicitement référence pour désigner sa relation avec Hibiki. Toutefois, Bubble n’en copie ni la structure ni le contenu. La qualité du scénario tient en son action très resserrée et en ses protagonistes attachants. La joie de vivre et de découvrir le monde des humains de Uta contraste joliment avec la fragilité et l’isolement de Hibiki. Leur relation est d’autant plus touchante et attendrissante qu’elle est liée à ce chant mystérieux qu’eux seuls sont capables d’entendre. Mais Bubble n’est pas un mélodrame, et les scènes de voltige qui rythment son histoire sont loin d’être en reste.

Copyright Netflix

Au-delà des protagonistes, ce sont bien les séquences de « parkour » qui tiennent le spectateur en haleine et lui en mettent plein les yeux. La caméra court avec les personnages, devant, derrière et à côté d’eux, donnant lieu à de très longs plans en forme de travellings parfaitement maîtrisés, eux-mêmes sublimés par des couleurs d’une radieuse beauté. Certains plans apparaissent semblables à de magnifiques aquarelles.

À une histoire originale et émouvante portée par une réalisation des plus remarquables s’ajoute une réflexion scientifique singulière et pertinente : la théorie selon laquelle tout être composant ou peuplant la Terre – des végétaux aux êtres humains en passant par les animaux et les minéraux – s’anéantit et se recompose en permanence pour former de nouveaux atomes, de nouvelles particules, qui donneront naissance à de nouvelles galaxies, de nouvelles étoiles, de nouvelles planètes, de nouveaux êtres. Le sujet aux résonances tragiques dans le récit filmique, touche à une poétique humaniste qui frappe le spectateur au cœur.

Quand arrive le générique de fin, nous quittons cette bulle la gorge serrée mais l’âme en joie, avec la certitude que Bubble est un grand film d’animation.